Служба безопасности Украины задержала в Одессе российского агента, который последний месяц вёл политическую кампанию для избрания в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, он завесил своей рекламой городские автобусы. А также вступил в местную общественную эко-организацию.

По версии следствия, деньги на это были выделены ФСБ, кроме того подозреваемый получал 5,5 тыс. долларов ежемесячно. Ему дали псевдоним "Мазепа".

Мужчина был задержан во время разведки военных объектов Одесской области. У него нашли устройство для скрытой съемки и переписку с российским куратором в мессенджерах.

Также у него нашли написанное от руки заявление на вступление в партию "Единая Россия".

Ранее СБУ объявила о подозрении в государственной измене бывшему заместителю главы СНБО Владимиру Сивковичу. Сообщается, что он "координировал информдиверсии Шуфрича против Украины".

Мы также сообщали, что СБУ провела обыски у движения "АллатРа". Его участников подозревают в госизмене и пропаганде коммунизма. Была заблокирована "подрывная деятельность" более 20 ячеек.