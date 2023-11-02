СБУ подтвердила обыски у движения "АллатРа", называя его "международной преступной организацией" и обвиняя в работе на РФ.

Об этом сообщается в Фейсбуке спецслужбы.

Обыски проходили в Киеве и других регионах страны. Была заблокирована "подрывная деятельность" более 20 ячеек.

"Под видом миссионерства участники религиозной секты оправдывали вооруженную агрессию России и публично продвигали кремлевскую идею о создании "союза славянских народов" под руководством Москвы. Среди прочего они агитировали за то, чтобы российские оккупанты осуществляли массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре украинских городов", - заявили в СБУ.

Доказательства такой деятельности были найдены в ходе обысков, утверждается в посте.

По данным СБУ, в регионах действовали ячейки, которые набирали людей для продвижения идей "созидательного общества".

При этом лидеры организации по поддельным документам выехали за границу весной 2022 года, откуда продолжают руководить движением.

На основании собранных доказательств руководству и участникам "АллатРа" готовят сообщение о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ст. 436-1 (пропаганда коммунистического тоталитарного режима);

ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Вчера СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят по всей Украине массовые обыски у движения "АллатРа".

Весной мы рассказывали, что СБУ задержала в Харькове блогера из Латинской Америки за поддержку российского вторжения.