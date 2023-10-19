СБУ сообщила о подозрении адвокату и телеведущему Максиму Гольдарбу.

Спецслужба называет его "приспешником Медведчука", который "возглавлял запрещенную пророссийскую партию". С 2019 года он был лидером партии "Союз Левых Сил", которую СНБО в прошлом году внесла в список запрещенных за связи с РФ. Он также был ведущим на телеканале NewsOne.

СБУ утверждает, что в начале вторжения РФ он сбежал из Киева и "публично поддержал российскую агрессию" в своих телеграм и ютуб каналах, распространяя "российские фейки". Также сотрудничал с российским ТВ.

Гольдарба подозревают в коллаборационной деятельности и оправдании российской агрессии.

На прошлой неделе сам Гольдарб сообщал, что СБУ провела обыски в его квартире в Киеве.

"Искали документы и другую информацию, которая должна бы была подтвердить их дебильную версию о том, что я якобы против Украины и поддерживаю агрессию. Так как, понятное дело, ничего хоть немного похожего не нашли, то забрали родительские украшения и пенсионные сбережения", - утверждает он.

Говорит, что он "всей сутью своей за Украину", но "против тех паразитов, которые насилуют, грабят и губят ее, торгуют ею и ее будущим".

Война в Украине идет уже 603-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 18 октября. Вчера президент РФ Путин заявил о давно ожидаемом наступлении ВСУ на Херсонском направлении. При этом украинская сторона по поводу событий в регионе ничего не сообщала. Также в среду Украина подверглась ракетному обстрелу. В Запорожье ночной ракетный удар задел жилой дом, погибли пять человек, в том числе молодая семейная пара. А днем был прилет по окрестностям Днепра. В целом на военном театре в Украине наметилась отчетливая тенденция - движение к тупику.

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