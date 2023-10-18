Анализируем ситуацию на 602-й день войны в Украине. Также разбираем удар по больнице в секторе Газа и возможные последствия для войны на Ближнем Востоке.

Ситуация на фронте

Путин сегодня заявил о наступлении ВСУ на Херсонском направлении.

"Они начали давно уже анонсированное, ожидаемое очередное контрнаступление, теперь на Херсонском направлении. Результата нет пока. Потери есть - результата нет", - сказал президент РФ.

В минобороны РФ позже заявили о четырех группах ВСУ, которые пытались высадиться в районах сел Подстепное и Пойма на левом, подконтрольном россиянам, берегу Днепра. Утверждается, что все они уничтожены. Назначенный россиянами "губернатор" Сальдо сказал, что ВСУ "пытались закрепиться на левом берегу, но им это не удалось".

О том, что на херсонском участке фронта что-то происходит, российские военные паблики начали писать со вчерашнего вечера.

Заявлялось, что вчера ВСУ форсировали Днепр в районе Антоновского железнодорожного моста (он восточнее автомобильного) и высадились на левом берегу у сел Пойма и Песчановка. Это участок восточнее Олешек у дороги в сторону Новой Каховки. Сообщалось, что украинские части овладели частью Песчановки.

Позже по украинским частям, как пишут российские телеграм-каналы, нанесли массированные удары. При этом, по данным одних роспабликов, ВСУ в Песчановке и Пойме сейчас уже нет, по другим - ещё остаются. Также разнятся и оценки происходящего: часть пабликов пишут, что это начало уже давно прогнозируемого россиянами форсирования Днепра украинской армией, по другой - вылазки ДРГ без каких-либо масштабных целей.

Украинские источники по поводу событий в Херсонской области ничего не сообщают. При этом власти региона фиксируют в последнее время усиление ударов россиян по правому берегу. Российские паблики утверждают, что удары наносятся по местам, где "накапливается группировка" для форсирования Днепра. Украина заявляет об ударах по гражданским объектам.

На другом участке фронта - в Авдеевке - в ближайшие дни ожидают нового обострения российских штурмов после несколько суток затишья.

"Четвертые сутки на территории общины немного тише, меньше обстрелов и ракетных ударов, меньше штурмовых действий, но на позициях продолжаются обстрелы и стрелковые бои проходят круглосуточно. То есть на позициях очень горячо остается. Это еще не конец, враг перегруппировывается, три ночи подряд оттягивает технику в более глубокие тылы, чтобы отремонтировать. В ближайшие дни мы ждем, что будет обострение на нашем направлении", - заявил глава ГВА Виталий Барабаш..

Генштаб сообщал, что за минувшие сутки на Авдеевском направлении было отбито семь атак. Российские же паблики сообщают о расширении зоны контроля у Первомайского и Северного к юго-западу от Авдеевки. Украинские паблики это частично подтверждают, заявляя о больших потерях техники россиян в первые дни масштабного наступления на прошлой неделе. Российские военкоры сообщают, что армия РФ перешла преимущественно к пешим атакам наподобие тех, к которым перешла украинская армия на Южном фронте после попыток прорвать оборону россиян "ударными кулаками" из бронетехники.

В целом, с конца прошлой недели серьезных подвижек близ Авдеевки нет. Бои там сейчас россияне ведут за удержание и расширение захваченных ранее участков. При этому ВСУ, по данным российских обозревателей, отправляют на фронт новые подкрепления.

На Ореховском участке в Запорожской области россияне стали более активно контратаковать, пишут украинские телеграм-каналы. Российские уточняют, что их атаки были от Копаней на Новоданиловку (севернее Работино), а также со стороны Вербового.

Обстрелы

Сегодня по Украине было много ракетных прилетов.

В Запорожье ночью ракетный удар задел жилой дом, погибли пять человек - среди них молодая семейная пара. Многоэтажка серьезно повреждена.

Днем был прилет по окрестностям Днепра. Там погибла женщина, травмы получили четыре человека, пострадали дома в частном секторе.

Затем ракетный удар был по Индустриальному району Харькова, после чего начались перебои со светом.

Ночью россияне заявили о перехвате 28 украинских дронов. География - Белгородская, Курская области и акватория Черного моря. Украинские СМИ позже заявили, что дроны СБУ поразили военный лагерь у аэродрома "Халино" в Курской области.

Ближе к вечеру ВСУ нанесли удар по Севастополю. Крымские паблики пишут, что под Севастополем, предположительно, была сбита ракета. Украинские же военные паблики сообщают о прилёте по воинской части РФ в посёлке Сахарная головка близ Балаклавы. Российские власти заявили о сбитии двух ракет С-200 без последствий на земле.

Также сегодня продолжают обсуждать первое применение Украиной ракет ATACMS.

На спутниковых снимках Бердянского аэродрома, куда наносился удар, видны по меньшей мере пять очагов возгораний. Украинские паблики предполагают, что это уничтоженные вертолеты.

При этом украинских Генштаб не подтверждает данные об уничтожении девяти военных вертолетов РФ после удара по Луганску и Бердянску.

Вчера такую цифру озвучили Силы специальных операций. Однако в утренней сводке российских потерь от Генштаба указано не девять, а шесть вертолетов противника.

Также в сводке отсутствует установка ПВО, об уничтожении которой заявляли силы спецопераций. И, наконец, ССО писали вчера о том, что под Луганском и Бердянском подбита российская спецтехника. Но в списке российских потерь от Генштаба в разделе "Специальная техника" указано "+0".

Тем не менее, урон от ракет в любом случае серьезный. Это видно и по тому, что Россия до сих пор официально никак его не прокомментировала.

В то же время Москва упомянула сам факт передачи ATACMS Украине (как утверждают западные медиа, их передали не так много - от 12 до 20 единиц, по разным оценкам).

Посольство России в США назвало такое решение Белого дома "грубейшей ошибкой", последствия которой будут иметь "самый серьезный характер".

"Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией", - заявил посол Антонов, не уточнив однако, какие конкретно могут быть последствия.

При этом он утверждает, что ATACMS не повлияет на ситуацию на поле боя. О том же позже заявил Путин. По его словам, ракеты "не изменят кардинально ситуацию" на фронте, а "только продлят агонию Украины".

"Россия сможет отражать эти атаки, это очередная ошибка США. Поставки наносят вред и создают дополнительную угрозу", - заявил президент РФ.

О том, каким образом американские ракеты могут повлиять на ситуацию на поле боя мы подробно писали здесь.

Военные перспективы

Сейчас на военном театре в Украине прослеживается отчетливая тенденция - движение к тупику.

На "земле" ситуация во многом утратила динамику и характеризуется атаками местного значения. В теории они могут перерасти в тактический или оперативный успех, но пока этого нигде не происходит, несмотря на усилия с обеих сторон.

Причина - отсутствие решающего многократного превосходства над противником что у ВСУ, что у РФ. И примерный паритет по средствам поражения и разведки, что позволяет вскрывать почти любые атаки и отражать их (либо же наносить противнику тяжелые потери даже в случае успеха такой атаки, нивелируя во многом ее ценность).

Также на стратегически важных для себя участках и ВСУ, и, в еще большей степени, РФ окопались, что еще больше проблематизирует движение для любой из сторон.

Информационно и политически такая ситуация более сложна для Украины, чья власть завысила ожидания как населения, так и партнеров на Западе намеками на "скорое взятие Крыма". И теперь вынуждена объяснять, что война затягивается на неопределенный срок, и неизвестно, какие еще жертвы придется принести, а главное - как именно удастся завершить войну.

Пока ответы на эти вопросы повисают в воздухе, Украина активизировала удары по российской территории, а также Крыму ракетами и дронами. Но эти "шумовые эффекты" не снимают вопроса того, почему "встал" фронт и что с этим делать (а именно от этого зависит поток западных поставок и вообще исход войны).

О том, что основная ставка у властей Украины была на летнее контрнаступление говорят многие.

У "высоких руководителей" в Киеве были слишком оптимистические планы по контрнаступлению, заявил украинский военный аналитик, главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Но, по его мнению, плохое управление войсками привело к тому, что прорыва не произошло.

Журналист говорит, что наступление не было неожиданным для россиян, и они готовились к нему. Поэтому ВСУ все это время пытались "пробить железным ломом бронированную стену".

Но "выбора не было", потому что данный участок наступления был стратегически верным. При этом россияне сделали выводы из своих предыдущих поражений, поэтому повторить успехи предыдущей осенней кампании было невозможно. И нужно было менять подходы.

Однако контрнаступление на юге показало, что подготовка войск оказалась слабой, отмечает Бутусов.

В военном управлении украинскими подразделениями он усматривает "основные недостатки" контрнаступления.

По его словам, украинские военные пытались учиться уже в ходе наступления, из-за чего продвижение замедлилось, а противник выиграл время на укрепление линии фронта и развертывание резервов.

Также Бутусов полагает, что ключевым фактором этого контрнаступления является "фронт дронов", а не минные поля и личный состав. По его словам, у россиян дронов оказалось не меньше, а, возможно, и больше, чем у ВСУ.

Кроме того Бутусов раскритиковал "высоких командиров" ВСУ, которые плохо ориентировались в ситуации на местах, отдавая приказы об атаках. Бутусов приводит ситуации, когда отдавались приказы атаковать без бронетехники, "потому что ее быстро выбьют дроны" И "идти вперед-вперед" при господстве россиян в воздухе.

По его словам, по этой причине километры, которые прошли ВСУ на южном фронте - "очень дорогие для Украины" с точки зрения потерь.

Напомним, ранее о проблемах с наступлением ВСУ неоднократно писали западные СМИ, заявляли сами украинские военные, а также Алексей Арестович, который предложил ВСУ перейти от наступления к стратегической обороне.

При этом пока признаков того, что украинская армия останавливает наступательные операции не видно. Мы уже писали выше по поводу действий на левом берегу Днепра, кроме того, продолжаются наступательные действия ВСУ и на южном фланге Бахмута в районе Клещевки, Андреевки и Курдюмовки.

Россияне же атакуют близ Купянска и Авдеевки.

То есть пока обе воюющие армии все ж таки пытаются нащупать слабые места в обороне противника, чтоб добиться там прорыва.

Израиль, визит Байдена и удар по больнице

Сегодня в Израиль прилетел президент США Джо Байден. Накануне его визита, вчера вечером, в сектора Газа был прилет по больнице.

По данным палестинских властей, там погибло почти 500 человек, в чем ХАМАС, а также исламские страны однозначно обвинили Израиль. По всему миру среди мусульман начались антиизраильские протесты.

Тель-Авив заявил в свою очередь, что удар по госпиталю нанесла палестинская группировка "Исламский джихад" и опубликовал видео, где, по утверждению ЦАХАЛ, это происходит.

Также израильтяне опубликовали якобы телефонный разговор боевиков, перехваченный ЦАХАЛ, на котором один из них признаёт, что это их ракеты, "выпущенные с кладбища за больницей". Палестинцы в ответ заявили, что это видео фейковое, утверждая, что у говорящих не палестинский акцент.

Общий фон, тем не менее, вчера складывался не в пользу Израиля, который до этого жестко бомбил сектор Газа. Поэтому сперва мало кто поверил в непричастность Тель-Авива.

Но сегодня США поддержали версию Израиля. Хотя Байден и добавил, что есть и сторонники другой точки зрения.

"На основании того, что я видел, похоже, что это было сделано другой командой, не вами. Но многие люди в этом не уверены. Так что нам предстоит преодолеть множество вещей", - заявил президент США на встрече с премьером Израиля Нетаньяху.

Также о невиновности Тель-Авива заявили в Британии. Кроме того публикации на эту тему появились в западной прессе.

При этом исламские страны своей позиции не меняли - они обвиняют Израиль. Эту позицию высказали в том числе Саудовская Аравия, Пакистан (единственная в мире исламская ядерная держава), Турция и Иран. А также Иордания и сама Палестинская автономия, которые отменили встречи своих лидеров с Байденом.

Так или иначе, но удар по больнице, кто бы его не нанес, на ситуацию вокруг Израиля уже повлиял.

Как мы уже писали, США крайне заинтересованы в том, чтобы ожидаемая сухопутная операция Израиля в секторе Газа не привела к большой войне на Ближнем востоке и не разрушила отношения Запада со всеми арабскими странами. Именно поэтому американцы так много уделяли внимания контактам с лидерами арабских государств. В первую очередь, с Египтом, Саудовской Аравией и Иорданией.

Удар по больнице крайне затруднил эти усилия и углубил разрыв в оценках ситуации между Западом и арабскими странами. А также увеличил вероятность эскалации конфликта и вступления в него новых игроков.

Союзная Ирану ливанская "Хезболла" уже заявила о "дне мести", силы ООН уходят с границы Израиля и Ливана, Саудовская Аравия призывает своих граждан покинут Ливан.

Израиль и Украина

Последствия конфликта в Израиле и секторе Газа сказываются и на ситуации вокруг войны в Украине.

Financial Times пишет, что поддержка Израиля со стороны Запада перечеркнула усилия США и ЕС по перетягиванию стран "глобального Юга" на сторону Украины.

Десятки западных чиновников сказали изданию, что это "свело на нет многомесячную работу по изображению Москвы как глобального изгоя за нарушение международного права", и теперь Запад обвиняют в лицемерии, поскольку Израиль явно также нарушает правила ведения войны.

"Мы определенно проиграли битву на Глобальном Юге. Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом [по Украине], была потеряна. Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают", - сказал высокопоставленный дипломат из страны G7.

Многие развивающиеся страны поддержали палестинцев, рассматривая ситуацию через призму "самоопределения и сопротивления глобальному доминированию США".

"То, что мы сказали об Украине, применимо и к сектору Газа. В противном случае мы потеряем весь наш авторитет. Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы: почему они вообще должны верить тому, что мы говорим о правах человека?", - добавил дипломат.

"Это дар небес для России. Я думаю, что происходящее наносит ущерб, потому что Россия использует кризис и говорит: "Послушайте, глобальный порядок, который был построен после Второй мировой войны, не работает на вас", и обращается к 1 миллиарду жителей на Ближнем Востоке или в арабском мире", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Бывший генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер говорит, что теперь есть опасность, что ЕС, G7 и НАТО "не будут восприняты всерьез".

"Есть риск, что на следующем голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по поддержке Украины мы увидим большой взрыв числа воздержавшихся", - говорит высокопоставленный западный дипломат.

Также после того, как США начали стягивать авианосцы в Средиземное море, в Черном море может повыситься российское присутствие.

Путин сегодня заявил, что авиация РФ с "Кинжалами" на борту будет на постоянной основе патрулировать в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем.

Он связал это с подходом американских авианосцев к берегам Израиля.

"Вот они взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море. Хочу сказать, это не угроза, но по моему поручению военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами "Кинжал". Они, как известно, имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять Махов", - заявил Путин.

То есть Путин намекает, что дальности "Кинжалов" хватит для поражения целей в Средиземном море. Но для Украины такие вылеты будут означать увеличение количества воздушных тревог, которые будут объявляться по всей стране.

Что уже подтвердили и Воздушные силы. "При поступлении информации о взлете МиГ-31К будет включаться воздушная тревога", - сказал спикер ВС Юрий Игнат.