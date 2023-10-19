В четверг, 19 октября, в Украине идет 603-й день войны с Россией.

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19 октября

10.57 На запорожском направлении вчера погиб россиянин Александр Можаев, известный как казак Бабай. Об этом сообщают российские военные паблики.

Он с 2014 года воевал на Донбассе против Украины, участвовал в захвате административных зданий.

Можаев родился в Краснодарском крае в 1977 году. В 1995 году вступил в казачье войско, проходил службу в российской армии.

Сам рассказывал, что отправился в Крым, а потом на Донбасс с другими российскими "добровольцами". При этом в РФ он находился в розыске за попытку убийства ножом.

На Донбассе засветился уже в апреле 2014 года, получив известность из-за своего колоритного внешнего вида. Его обвиняли в сбитии вертолёта под Краматорском из гранатомёта.

10.14 Украинские паблики заявляют, что вчерашний прилет под Севастополем был по 3413-й технической ракетной базе.

10.00 Появились спутниковые снимки луганского аэродрома после удара ATACMS. На них видны повреждения.

9.50 Херсон с самого утра обстреливают с левого берега, сообщает местная администрация. Под ударом центр и Корабельный район.

9.34 В утренней сводке Генштаба сообщается об ударе российской авиации по селу Песчановка. Оно расположено на левом берегу Днепра в Херсонской области, в районе Антоновского железнодорожного моста. Россияне со вторника пишут о высадке там десанта ВСУ (вчера о нем упомянул Владимир Путин).

То есть Генштаб косвенно подтверждает украинское наступление на этом участке. При этом официально Украина все еще не комментировала сообщений россиян об атаках украинских сил через Днепр.

Напомним, по заявлению минобороны РФ, украинские войска четырьмя группами высадились и пытались закрепиться на этом участке, но после ударов российской армии были уничтожены. В то же время российские военные телеграм-каналы пишут, что украинские подразделения на левом берегу ещё остаются.

На карте украинского военного паблика DeepState статус этого участка на левом берегу обозначен как неизвестный, а небольшая зона в районе автомобильного Антоновского моста обозначена как освобожденная территория (это то место, где ВСУ высадились ещё несколько месяцев назад).

9.02 По Украине этой ночью РФ запустила ракеты и "Шахеды". Сбить удалось четыре цели из 17.

Всего было запущено:

5 баллистических ракет "Искандер М";

1 ракету С-300;

1 авиационную ракету Х-59 (сбита);

1 крылатую ракету (тип уточняется);

9 беспилотников "Шахед" (сбито три из них, Генштаб заявлял о шести запущенных БПЛА).

Атакованы объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях, сообщают Воздушные силы.

8.13 Детали об ударах по Николаеву и области этой ночью от областной военной администрации.

Вечером 18 октября был ракетный удар по населенному пункту Степовской общины. Попали по заведению питания, под завалами погибли два человека, один ранен. Также повреждены жилые дома, сельхозпредприятие и другая инфраструктура.

Около часа ночи ракетный прилет был по Николаеву, возник пожар в складском здании на территории одного из предприятий, взрывной волной повреждены многоквартирные дома. Без пострадавших.

Позже в Николаеве после падения обломков "Шахеда" возник пожар на кровле еще одного склада.

7.55 В Херсоне слышны взрывы, сообщает "Суспильне".

7.45 Последствия ночных обстрелов по Украине:

в Павлограде Днепропетровской области был ракетный удар по объекту инфраструктуры; есть разрушения, без пострадавших.

в Николаеве после двух взрывов выбиты окна в трёх многоквартирных домах.

7.32 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

Сообщается, что в ночь на 19 октября РФ атаковала Украину шестью "Шахедами". ПВО уничтожила три из них.

На Купянском направлении ВСУ за сутки отразили более 15 атак в районах Синьковки, Ивановки, Кисловки Харьковской области, а также более 10 атак возле Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении отбито пять атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении россияне контратаковали в районе Клещеевки. ВСУ продолжают штурмы на этом участке.

РФ также не оставляет попыток при поддержке авиации окружить Авдеевку. Был атакован как сам город, так и районы Новокалинового (к северу от Авдеевки) и Первомайского (к югу).

Также были отражены 17 атак россиян в районе Марьинки.

На Времьевском выступе РФ атаковала в районе Новомайорского. На Запорожском - в районах Новодаровки и восточнее Малой Токмачки. При этом ВСУ имеют "частичный успех" юго-западнее Вербового.

7.30 Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником британского премьер-министра по национальной безопасности Тимоти Барроу.

Стороны обсудили ситуацию на фронте, "укрепление безопасности в Черном море против российских террористических атак" и имплементацию украинской формулы мира.

6.59 В Кривом Роге около 5 утра прозвучал взрыв. В это время в городе была воздушная тревога.