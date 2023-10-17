Во вторник, 17 октября, в Украине идет 601-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

17 октября

09.35 В Одессе обломки "Шахеда" упали на территории яхт-клуба, сообщают ВСУ.

Повреждены школа парусного спорта, ангар и несколько гражданских плавсредств. Обошлось без пострадавших.

09.22 Херсонскую область ночью атаковали двумя управляемыми авиабомбами, сообщает ОВА.

Есть прилет по больнице в Бериславском районе. Пострадало терапевтическое отделение, выбиты окна и двери, повреждено диагностическое оборудование.

Вторая УАБ привела к пожару в частном доме.

08.27 В Славянске ночью под удар попало общежитие аграрного колледжа.

Было два прилета по улице Свободы. Обошлось без жертв.

08.08 ВСУ говорят, что ночью нанесли удары по российским вертолетам в тылу - вблизи Луганска и Бердянска.

Подробностей ударов не приводится, но утверждается, что они успешные.

07.50 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

С началом суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 6 вражеских "Shahed-136/131". Информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Всего враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении ВСУ отразили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак возле Стельмаховки и Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Так, за сутки ВСУ отбили более 10 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны Украины отбили более 15 атак в районе Марьинки Донецкой области и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербовой Запорожской области

07.35 В ночь на 17 октября россияне применили по Украине шесть "Шахидов" из Крыма и одну авиаракету Х-59 из Херсонской области.

Все семь целей были уничтожены.

"Также зафиксировано применение противником двух управляемых зенитных ракет С-300 на восточном направлении", - заявили Воздушные силы.