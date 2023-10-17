Президент США Джо Байден планирует запросить в Конгрессе около 100 млрд долларов на помощь Украине и Израилю одновременно.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Комплексный пакет направлен на то, чтобы заручиться широкой двухпартийной поддержкой Израиля после нападения ХАМАС в начале этого месяца, который США и ЕС признали террористической организацией, чтобы облегчить прохождение помощи Украине…

Конгрессмен Джим Джордан, ведущий кандидат на пост следующего спикера, скептически относится к новой помощи Украине, а консерваторы в Палате представителей требуют, чтобы пакет помощи Израилю не был привязан к дальнейшей помощи Киеву", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что США могут и далее одновременно поддерживать Украину и Израиль.

"Ради Бога, мы ведь США, самая могущественная страна за всю историю человечества. Мы в состоянии позаботиться об обеих, параллельно с этим поддерживая нашу обороноспособность на международных рубежах", - заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

В свою очередь в НАТО считают, что помощь Израилю не подорвет поддержку Киева со стороны Альянса.