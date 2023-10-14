Республиканцы Палаты представителей США выбрали Джима Джордана своим кандидатом на роль спикера нижней палаты Конгресса, где он возглавлял юридический комитет.

59-летний Джордан известен тем, что пользуется благосколонностью бывшего президент США Дональда Трампа. Он стал одним из инициаторов расследования деятельности семьи Байдена и получения взяток от иностранных компаний в бытность Байдена вице-президентом.

Джордан был одним из первых, кто сообщил о желании Трампа пойти на выборы президента США. Он неоднократно голосовал против увеличения военной помощи Украине, заявляя журналистам, что "главная проблема в умах американцев не Украина, а ситуация на границах США и преступность на улицах, и все это понимают".

3 октября в Палате представителей проголосовали за отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. Временным спикером был назначен республиканец из Северной Каролины Патрик Макгенри.

Пока Палата представителей не изберет спикера, она не может заниматься согласованием бюджета, принимать законы, в том числе и по поводу помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что республиканское большинство Палате представителей США выдвинуло на пост спикера Стива Скализа (республиканец от штата Луизиана).

58-летний Скализ вышел на первые роли после голосования на закрытой встрече Республиканской партии. Его кандидатуру поддержали сразу 113 законодателей из 221, в то время, как его оппонента из штата Огайо Джима Джордана - 99 человек.

Джордан, которого поддержал бывший президент США Доналд Трамп, не стал снимать свою кандидатуру после поражения на внутреннем голосовании.

"Конгрессмен Джим Джордан стал звездой задолго до того, как совершил очень успешную поездку в Вашингтон, представляя 4-й избирательный округ штата Огайо. Он будет отличным спикером Палаты представителей, и я его всецело и полностью поддерживаю!" - написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social.

Джим получил меньше голосов однопартийцев, которые контролируют Палату представителей, в то время как победивший его потенциальный преемник Кевина Маккарти оказался тяжело болен: в августе Скализу диагностировали злокачественную опухоль - множественную миелому.

Сам Скализ заверил, что его заболевание - "хорошо поддающийся излечению" рак крови. Это не первый раз, когда у Скализа проблемы со здоровьем. Он уже был при смерти, когда в июне 2017 года попал под огонь левого экстремиста, который охотился на конгрессменов во время бейсбольного матча.

В четверг Скализ всё же отозвал свою кандидатуру на эту должность, якобы опасаясь не набрать нужное число голосов в официальном голосовании.

В январе 2023 года Джим Джордан уже пробовал выдвинуться на пост спикера Палаты представителей, но с треском проиграл.