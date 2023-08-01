Три возглавляемых республиканцами комитета Палаты представителей США начали расследование несостоявшейся сделки сына президента США Хантера Байдена со следствием.

Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, в письме, направленном на имя генерального прокурора США Меррика Гарланда, глава юридического комитета палаты Джим Джордан, председатель комитета по надзору и подотчетности Джеймс Комер, а также глава комитета по доходам и расходам Джейсон Смит потребовали предоставить исчерпывающие данные об условиях сделки, которая должна была состояться между Байденом-младшим и американской прокуратурой, однако в итоге была поставлена на паузу.

По мнению конгрессменов, сделка вызывает "серьезную озабоченность, особенно вкупе с недавними обвинениями со стороны осведомителей о том, что Минюст занимается делом господина Байдена в преференциальном порядке".

Напомним, на днях Хантер Байден не признал вину в уклонении от уплаты налогов, он также отверг обвинение в незаконном владении оружием. При этом ранее пресса писала, что Байден-младший согласился признать вину, после чего обвинение и защита договорились о пересмотре досудебного соглашения.

Сообщалось, что сын президента США пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем "вычеркнуть" данное обвинение из судебной истории в случае, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации.