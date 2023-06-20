Сын президента США Хантер Байден заключил сделку с прокуратурой и признал себя виновным по трём предъявленным ему ранее обвинениям.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Минюст США.

"Ответчик согласился признать вину по двум эпизодам, касающимся налоговой информации", - говорится в документе Минюста.

Байден-младший признал свою вину по двум налоговым преступлениям и в хранении огнестрельного оружия. Последнее дело при этом всё равно будет продолжать расследоваться.

"Хантер возьмет на себя ответственность за два случая неуплаты налогов в срок в связи с правонарушением в соответствии с соглашением о признании вины. Я знаю, что Хантер считает важным взять на себя ответственность за эти ошибки, которые он совершил в период потрясений и зависимости в своей жизни", — сказал адвокат Байдена-младшего.

Согласно третьему обвинению, сын президента в середине октября, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом Colt, что также является нарушением закона. По этому эпизоду Хантер Байден согласился на досудебные меры. По делам, связанным с наркотиками, речь может идти о курсе реабилитации или иной помощи, но этот вопрос в документе не уточняется.

Недавно СМИ писали, что Хантер Байден угрожал своей сотруднице удержать зарплату, если она не свяжется с ним обнажённой по FaceTime.

Также "Страна" рассказывала, как материалы с потерянного Хантером ноутбука привели к череде скандалов и расследований.

Ранее мы сообщали, что заработанные в украинской компании Burisma деньги сын Байдена потратил на алкоголь и наркотики.