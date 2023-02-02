Сын президента США Хантер Байден призывает провести расследование в отношении тех, кого он обвиняет в торговле украденными материалами с его ноутбука. Среди них соратник Дональда Трампа и его адвокат Рудольф Джулиани.

Об этом сообщает ВВС.

В среду адвокаты Байдена-младшего подали в Минюст прошение о расследовании, в котором владелец мастерской по ремонту компьютеров Джон Пол Мак Айзек, Джулиани и бывший советник Трампа Стив Бэннон названы среди тех, кто, по их мнению, нарушил закон. Хантер также пригрозил подать в суд на ведущего Fox News Такера Карлсона за клевету. Также адвокаты направили письма генеральному прокурору Делавэра и налоговой службе.

Адвокаты заявили, что, по их мнению, были нарушены разные законы штата Делавэр "при доступе, копировании, манипулировании и / или распространении данных личного компьютера Байдена".

В ответ на действия юристов Хантера Байдена адвокат Айзека сказал, что единственное, что он видит, — "это привилегированное лицо, нанимающее дорогостоящего адвоката, чтобы отвлечь внимание от его собственных незаконных действий".

Адвокат Джулиани и Бэннона отметил, что письма юристов Байдена - "необоснованная жалоба, имеющая целью запугивание".

Запрос на проведение расследования еще не означает, что органы начнут проверку. Но такой шаг знаменует "редкий публичный ответ" Байдена-младшего на обвинения в его адрес.

О существовании ноутбука впервые сообщила газета New York Post менее чем за месяц до президентских выборов 2020 года. Предположительно, Хантер оставил его в ремонтной мастерской и так и не забрал. По данным газеты, найденные на жестком диске электронные письма показывают, что Хантер влиял на внешнюю политику США, когда его отец был вице-президентом. Также из материалов ноутбука открывается весьма неприятный моральный облик Хантера.

Айзек утверждает, что ноутбук был оставлен у него на ремонт в апреле 2019 года, и Хантер Байден так и не вернулся, чтобы забрать его. Он рассказал, что просмотрел файлы ноутбука, выждал 90 дней — количество времени, которое должно пройти, прежде чем что-то можно считать брошенным имуществом, — и передал ноутбук ФБР, а копию содержимого - Джулиани, который позже передал ее в New York Post.

Трамп заявил, что эти материалы свидетельствуют о коррупции.

Ранее "Страна" сообщала, что Твиттер принял чрезвычайные меры для того, чтобы в канун выборов в 2020 году похоронить историю вокруг похищенного ноутбука Хантера.