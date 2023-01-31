Сторонники сына президента США Джо Байдена Хантера планируют создать специальный фонд, в который будут направляться средства для оплаты его долгов команде адвокатов, защищающих его в судебных разбирательствах по разным обвинениям.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, в настоящий момент долг Хантера за услуги юристов насчитывает несколько миллионов долларов. И эта сумма может вырасти с учетом того, что республиканское большинство в Конгрессе инициировало несколько расследований в отношении Байдена-младшего. Также федеральные власти проводят расследование на предмет возможной неуплаты налогов сыном президента США.

Издание отмечает, что некоторые политики прибегают к помощи подобного рода фондов, когда им необходима юридическая защита высокооплачиваемых юристов, но раскрытие информации о таких фондах часто непрозрачно, что может вызвать вопросы о том, кто делает пожертвования и законно ли происхождение денежных средств. Таким образом, инициатива может спровоцировать новые расследования в отношении Хантера Байдена.

Ранее "Страна" сообщала, что в сети появилось видео отдыха Хантера Байдена в 2018 году в люксовом отеле в Малибу стоимостью 4200 долларов в сутки.

Также мы писали, что осенью Хантер Байден подал в суд ходатайство о сокращении размера алиментов на свою дочь, факт отцовства которой он первоначально отрицал. Он объяснил свою просьбу "существенным изменением финансовых обстоятельств".