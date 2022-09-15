Сын президента США Хантер Байден подал в суд ходатайство о сокращении размера алиментов на свою дочь, факт отцовства которой он первоначально отрицал - объяснил свою просьбу "существенным изменением финансовых обстоятельств".

В 2019 году Байден-младший уже заявлял о своем трудном финансовом положении, ссылаясь на отсутствие работы и "значительные долги", хотя в 2020 стало известно, что Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым.

Ранее мы писали, что сына президента США Хантера Байдена подозревают в трате десятков тысяч долларов на проституток, которых ему поставляла украинка. Известно, что 52-летний Хантер Байден потратил 30 тысяч долларов на проституток в течение пяти месяцев - с ноября 2018 года по март 2019 года. Он скрыл этот платеж, заявив, что деньги пошли на медицинские цели.

Также "Страна" рассказывала, что в YouTube появился трейлер фильма Роберта Дави "Мой сын Хантер" о скандальной жизни младшего сына президента США Джо Байдена.

Фильм повествует об отношениях Хантера с отцом, коррумпированном бизнесе Байдена-младшего и его разгульном образе жизни.