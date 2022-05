Бывший сотрудник отдела торговли в администрации Дональда Трампа опубликовал онлайн более 128 тысяч электронных писем с найденного ноутбука сына президента США Хантера Байдена.

Об этом пишет Sky News.

Электронные послания выложил в открытый доступ Гаррет Зиглер, бывший сотрудник Белого дома. С ними можно ознакомиться на сайте BidenLaptopEmails.com. На ресурсе есть возможность поиска в онлайн-базе данных или загрузки всего кеша.

В одном из писем сказано, что мексиканскому миллиардеру открыли доступ в Белый дом по личной просьбе Хантера Байдена. Также богача по ходатайству Байдена-младшего пустили на инаугурацию.

В Вашингтоне считают, что такие действия противоправны, поэтому электронные письма должны пройти процесс проверки.

О письмах стало известно в октябре 2020 года. Но тогда средства массовой информации проигнорировали утечку информации о ноутбуке Хантера Байдена, так как она случилась во время предвыборной кампании и была расценена как российская дезинформация. Это привело к тому, что некоторые высокопоставленные лица, писавшие о Байдене-младшем и его ноутбуке, были заблокированы в социальных сетях, включая пресс-секретаря Трампа Кейли Макинани.

Однако в этом году издания The Washington Post и The New York Times заявили, что электронные письма настоящие.

Как писала "Страна", в 2020 году адвокат Трампа Руди Джулиани заявлял, что в ноутбуке сына Джо Байдена были обнаружены материалы сексуального характера, касающиеся несовершеннолетних девочек.

