Секретная служба США, входящая в структуру министерства внутренней безопасности, снимает особняк за 30 тысяч долларов в месяц для охраны проживающего в Малибу (штат Калифорния) сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена. К финансовым операциям последнего недавно возникли вопросы у законодателей США.

Об этом сообщает сайт телеканала ABC.

Как объяснил телеканал, согласно сложившейся практике, сотрудники Секретной службы снимают жилье рядом с местом проживания охраняемого. Поскольку Хантер Байден живет в элитном районе Малибу, цена аренды оказалась непомерной высокой.

По данным журналистов, Хантер арендует особняк в Малибу за 20 тысяч долларов в месяц.

Старший агент Секретной службы на пенсии Дон Михалек сообщил, что обычно, где бы охраняемый ни жил, служба вынуждена искать поблизости место для аренды по рыночной стоимости. Ей сдают в аренду недвижимость для защиты резиденций президента Джо Байдена в Уилмингтоне и Рехобот-Бич, Делавэр.

"Службе приходилось делать это с прошлыми администрациями, и, к сожалению, на рынке жилья прямо сейчас значительно поднялись цены", - сказал Михалек.

Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура штата Делавэр проводит предварительное расследование, изучая источники дохода Хантера Байдена. Кроме прочего прокуроры рассматривают его работу в Украине на предмет возможных налоговых нарушений.

Также мы писали, что Дональд Трамп призвал Владимира Путина обнародовать информацию о связях Хантера Байдена с российской предпринимательницей и вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной.