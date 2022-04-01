Республиканцы из палаты представителей США начали расследование против соцсетей Facebook и Twitter. Их подозревают в недобросовестной цензуре новостей о сыне президента США Джо Байдена Хантере.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письма конгрессменов, адресованные руководству соцсетей.

"Незадолго до выборов 2020 года Facebook запретил распространение резонансной статьи в New York Post, в которой подробно описывалось, как Хантер Байден использовал положение и влияние своего отца, ныне президента Джо Байдена, в личных целях", - говорится в письмах конгрессменов главам Facebook и Twitter.

"Теперь, когда даже New York Times подтвердила точность этого материала, мы расследуем действия Facebook по вмешательству в свободный и честный общественный дискурс", - отметили конгрессмены-республиканцы.

Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура штата Делавэр проводит предварительное расследование, изучая источники дохода Хантера Байдена. Кроме прочего прокуроры рассматривают его работу в Украине на предмет возможных налоговых нарушений.

Также мы писали, что Дональд Трамп призвал Владимира Путина обнародовать информацию о связях Хантера Байдена с российской предпринимательницей и вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной.