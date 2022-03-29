Экс-президент США Дональд Трамп призвал главу Кремля Владимира Путина обнародовать информацию о связях Хантера Байдена с российской предпринимательницей и вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной.

Об этом Трамп заявил 29 марта в интервью телеканалу Just The News.

"Она (Батурина - Ред.) дала ему (Байдену - Ред.) 3,5 миллиона долларов, так что теперь я думаю, что Путин знает ответ на этот вопрос. Я думаю, что он должен опубликовать это. Как получилось, что мэр Москвы со своей женой передали семье Байдена 3,5 миллиона долларов? Я думаю, что Путин сейчас, наверное, был бы готов дать такой ответ. Я уверен, что он знает", - сказал Трамп.

Он добавил, что хотел бы узнать больше об отношениях Хантера Байдена с украинским бизнесменом Николаем Злочевским, владельцем газовой компании Burisma Holdings. Компания в 2014 году наняла Байдена-младшего и платила ему сотни тысяч долларов в год, как сообщает телеканал.

"Теперь вы не получите ответа от Украины", - заявил Трамп.

В прошлом году республиканцы представили в Сенате Конгресса США доклад, в котором упоминалось о выплате российской Батуриной денежных средств сыну нынешнего американского президента. По мнению авторов доклада, Хантер Байден и члены его семьи участвовали в "масштабной финансовой сети, которая объединяла их с иностранными гражданами и правительствами по всему миру".

28 марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что прокуратура штата Делавэр проводит предварительное расследование в отношении источников дохода Хантера Байдена, в том числе в связи с его работой в Украине, на предмет возможных налоговых нарушений.

А год назад в свет вышла автобиография Хантера Байдена "Прекрасные вещи" (Beautiful Things), в которой он заявил, что в рамках работы в совете директоров Burisma противостоял интересам Владимира Путина.