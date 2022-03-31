Белый дом прокомментировал призыв экс-президента США Дональда Трампа к Владимиру Путину обнародовать информацию о связях Хантера Байдена с вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной.

Комментарий дала директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на регулярном брифинге 30 марта.

У нее спросили, обеспокоены ли в администрации таким призывом.

"Вот что я об этом скажу: какой еще американец, а уж тем более экс-президент, мог бы подумать, что сейчас удачное время войти в сговор с Владимиром Путиным и хвастаться своими связями с Владимиром Путиным. Есть только один такой, и это Дональд Трамп", - ответила Бедингфилд.

Как рассказывала "Страна", Трамп во время интервью телеканалу Just News призвал Путина обнародовать информацию о связях Хантера Байдена с Еленой Батуриной. Экс-президент также отметил, что хотел бы узнать больше об отношениях Хантера Байдена с украинским бизнесменом Николаем Злочевским, владельцем газовой компании Burisma Holdings. Компания в 2014 году наняла Байдена-младшего и, как сообщал телеканал, платила ему сотни тысяч долларов в год.

Мы также писали, что 28 марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что прокуратура штата Делавэр проводит предварительное расследование в отношении источников дохода сына президента США Хантера Байдена, в том числе в связи с его работой в Украине, на предмет возможных налоговых нарушений.