Сына президента США Хантера Байдена подозревают в трате десятков тысяч долларов на проституток, которых ему поставляла украинка.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 52-летний Хантер Байден потратил 30 тысяч долларов на проституток в течение пяти месяцев - с ноября 2018 года по март 2019 года. Он скрыл этот платеж, заявив, что деньги пошли на медицинские цели.

В большинстве штатов США проституция в той или иной степени запрещена. И сыну президента США могут предъявить обвинения в перевозке проституток через границу штатов, так как есть сведения, что он покупал дамам легкого поведения билеты на поезд из Бостона в Нью-Йорк. Это является нарушением закона Манна, который запрещает перевозку людей через границы штатов для занятия нелегальной деятельностью.

Подробности этого дела выяснились благодаря транзакциям, в которых фигурировала украинка Екатерина Морева. Она получила десятки тысяч долларов от компании Хантера Байдена за организацию свиданий с секс-работницами. Банк классифицировал эти переводы как подозрительные и заморозил счета Байдена.

Ранее "Страна" сообщала, что инвестиционная фирма, которая связана с Хантером Байденом, помогла китайской компании приобрести у американской фирмы один из богатейших в мире кобальтовых рудников, расположенных в Демократической республике Конго.

Также мы писали, что всплыло видео с Хантером 2019 года, на котором голый сын президента рассказывает проститутке, что "русские наркоторговцы" украли "еще один" из его ноутбуков в Лас-Вегасе.