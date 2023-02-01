Cын президента США Джо Байдена Хантер Байден угрожал своей сотруднице удержать зарплату, если она не свяжется с ним обнажённой по FaceTime.

Об этом сообщает Daily Mail.

Газета опубликовала новые данные с ноутбука Хантера - интимную переписку с его 29-летней ассистенткой. Девушка "выполняла важные административные задачи" в юридической фирме Хантера Owasco в 2018 и 2019 годах, в частности, следила за подписанием документов с украинской газодобывающей компанией Burisma.

В январе 2019 года она недополучила более 800 долларов за свою работу и поинтересовалась у секретаря Байдена, где деньги. После этого Хантер пообещал ей всё компенсировать, если она "наверстает упущенное": онлайн или офлайн, на вечеринке.

"Когда ты сможешь (выйти на связь в) FaceTime? Во время видеообщения у нас будет правило: не обсуждаем ничего, кроме секса, мы должны быть голыми и выполнять любые просьбы другого - в пределах разумного", – написал Байден-младший.

Издание отмечает, что девушка была четвёртой сотрудницей, с которой у Байдена были сексуальные отношения. Сейчас ей 33 года, а Хантеру 52.

Ранее мы писали, что сторонники Хантера планируют создать специальный фонд, в который будут направляться средства для оплаты его долгов команде адвокатов, защищающих его в судебных разбирательствах по разным обвинениям.

Также мы сообщали, что в сети появилось видео отдыха Хантера Байдена в 2018 году в люксовом отеле в Малибу стоимостью 4200 долларов в сутки.