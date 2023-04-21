Бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл на допросе в Палате представителей Конгресса США признался, что за письмом о признании российской пропагандой данных с ноутбука сына президента США Хантера Байдена стояли команда Джо Байдена и Энтони Блинкен.

Пресс-релиз о допросе опубликован на сайте нижней палаты американского парламента.

Согласно расшифровке допроса, Морелл не собирался подписывать письмо, пока ему не позвонил лично Блинкен, тогда занимавший пост советника в штабе Байдена. Он признался, что именно общение с представителем команды кандидата в президенты побудило его присоединиться к обращению.

Морелл добавил, что подписал письмо не только из-за опасений насчет вмешательства Кремля в дела США, но и потому, что хотел "чтобы вице-президент Байден выиграл" на выборах. Интервьюер переспросил, правильно ли он понял это заявление, на что получил утвердительный ответ.

На основании показаний экс-замдиректора ЦРУ в Палате представителей называют очевидным, что команда Байдена "сыграла активную роль в происхождении публичного заявления", которое опровергало обвинения против сына кандидата в президенты. Это, по мнению законодателей, "помешало американским гражданам принять полностью обоснованное решение во время президентских выборов 2020 года".

Конгрессмены направили письмо с требованием разъяснений самому Блинкену.

"Хотя лица, подписавшие заявление, имеют неоспоримое право на свободу слова и ассоциаций, которое мы не оспариваем, их ссылка на свои полномочия в области национальной безопасности придавала истории вес и предполагала доступ к специализированной информации, недоступной другим американцам. Эти согласованные усилия по минимизации и подавлению публичного распространения серьезных обвинений в адрес семьи Байденов оказали серьезную медвежью услугу информированному участию всех американских граждан", - говорится в пресс-релизе.

В марте Хантер Байден подал иск против мастерской, где был обнаружен его ноутбук с личной перепиской. Хотя еще недавно демократы и подконтрольная им пресса заявляла, что материал в ноутбуке, возможно, был сфабрикован в России, чтобы сорвать избрание в Белый дом Джо Байдена. Однако эксперты установили, что файлы с ноутбука настоящие и не имеют следов обработки.

Мы подробно писали, какие секреты хранил ноутбук Байдена-младшего.