Сын президента США Джо Байдена Хантер подал встречный иск против мастерской, где был обнаружен его ноутбук с личной перепиской.

Об этом сообщает издание Washington Post.

"В результате незаконного сговора личные данные мистера Байдена стали доступны третьим лицам и стали достоянием общественности, что в итоге нанесло ущерб его репутации", - цитирует издание текст искового заявления.

Адвокаты Байдена призвали министерство юстиции расследовать, как была раскрыта и опубликована личная информация с ноутбука.

Авторы иска надеются на проведение суда присяжных, требуют возвращения всех изъятых с техники Байдена данных и их копий, а размер компенсации, пишет издание, будет определен судом.

Между тем еще недавно демократы и подконтрольная им пресса заявляла, что материал в ноутбуке, возможно, был сфабрикован в России, чтобы сорвать избрание в Белый дом Джо Байдена.

Однако эксперты установили, что файлы с ноутбука настоящие и не имеют следов обработки. Мы подробно писали, какие секреты хранил ноутбук Байдена-младшего.

В феврале Хантер Байден призвал провести расследование в отношении тех, кого он обвиняет в торговле украденными материалами с его ноутбука.