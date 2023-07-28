Белый дом исключил вероятность того, что президенту США Джо Байдену придется помиловать своего сына Хантера.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

"Нет, я только что сказала: "Нет". Я только что ответила. Продолжайте", - ответила Жан-Пьер на вопрос журналиста, существует ли вероятность такого сценария.

Напомним, Хантер Байден проходит по делу украинской компании Burisma. Республиканцы опубликовали данные источника ФБР, который утверждал, что глава компании Николай Злочевский предлагал Байденам 10-миллионную взятку, чтобы сын президента Хантер вошел в совет директоров и защищал бизнес "от всякого рода проблем".

Сегодня сын президента США Хантер Байден не признал вину в уклонении от уплаты налогов, он также отверг обвинение в незаконном владении оружием. При этом накануне пресса писала, что Байден-младший согласился признать вину, после чего обвинение и защита договорились о пересмотре досудебного соглашения.

Суд в американском штате Делавэр отложил вынесение вердикта в отношении сына действующего президента США, а также дал сторонам защиты и обвинения 30 дней на предоставление дополнительной информации для уточнения деталей сделки о признании вины. Таким образом суд отложил решение по сделке со следствием, на которую ранее пошел Байден-младший.