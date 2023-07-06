Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться только для Джо Байдена или его сына Хантера.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо кроме Хантера и Джо Байдена?" - сказано в посте.

Ранее мы сообщали, что в Белом доме в воскресенье вечером сотрудниками Секретной службы США (USSS), которые проводили обход здания, был обнаружен подозрительный белый порошок. После этого была объявлена эвакуация. Президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было.

Вскоре стало известно, что сын Байдена Хантер находился в Белом доме незадолго до обнаружения там кокаина.

Вчера экспертиза подтвердила, что порошок, обнаруженный в воскресенье в Белом доме, является кокаином. Также стало известно, что порошкообразное вещество было найдено в общем помещении западного крыла Белого дома, через которое проходят посетители и сотрудники, оставляя личные вещи перед проходом в офисные помещения.