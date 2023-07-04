В Вашингтоне секретная служба США (USSS), занимающаяся охраной президента и самых высокопоставленных чиновников, расследует инцидент с обнаружением на территории Белого дома порошка, по предварительным данным содержащего в себе кокаин.

Об сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники среди участников расследования.

По имеющейся информации, подозрительный порошок был обнаружен сотрудниками отдела секретной службы во время обхода правительственного здания. После этого на короткое время была объявлена эвакуация, пока пожарная служба округа Колумбия не заявила, что вещество угрозы не представляет. Президента Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было.

Предварительный тест вещества в виде белого порошка показал положительный результат на содержание кокаина. Представитель секретной службы Энтони Гульельми сказал, что находка проходит дальнейшее тестирование, чтобы точно определить, что это такое. А власти между тем выясняют, как порошок мог попасть в Белый дом.

Чиновник, знакомый со следствием, назвал количество вещества небольшим.

Ранее в Европе поднялся скандал из-за обвинений политиков в массовом употреблении наркотиков.

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