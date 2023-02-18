Президент Евросовета Шарль Мишель раскритиковал госсекретаря Брюсселя по вопросам городского планирования Паскаля Смета за утверждение, что "еврократы" регулярно употребляют наркотики.

Смет обвинил еврократов в пристрастии к кокаину и в нежелании переводить офисы в неблагополучный район, потому что "там порошок не такой чистый".

Так он прокомментировал возмущение еврочиновников, недовольных планами Еврокомиссии перевести несколько агентств из квартала ЕС в более бедный северный квартал Брюсселя с криминальной и нарко-репутацией.

Смет намекнул, что в квартале ЕС отмечено большое потребление наркотиков (возможно, кокаина), а в новом районе "тоже торгуют наркотиками - но, вероятно, не теми".

Пресс-секретарь Шарля Мишеля назвал такие заявления "неприемлемыми".

"Президент Мишель просит уважать всех мужчин и женщин на службе Евросоюза, особенно в эти очень сложные международные времена", - говорится в заявлении.

Мишель осудил комментарии Смета после открытого письма профсоюза еврочиновников, который призвал "отреагировать на нападки", "защитить репутацию, работу и честь должностных лиц ЕС".

Ранее мы публиковали видео с вечеринки, в которой участвовала премьер Финляндии. Ее обвинили в употреблении наркотиков.