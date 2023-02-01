В канадской провинции Британская Колумбия впервые в мире легализовали тяжелые наркотики. Теперь совершеннолетние жители города могут без угрозы уголовного преследования потреблять и хранить героин, морфин, фентанил, кокаин, метамфетамин и МДМА в объемах до 2,5 г (хотя изначально предлагался объем в 5 г).

Об этом сообщает BBC.

Речь о личном использовании. Продавать тяжелые наркотики по-прежнему запрещено.

Новый закон, введенный вчера, будет действовать три года.

Местные власти выделили на эксперимент 500 млн долларов. Эти средства уйдут на услуги, связанных с лечением зависимости, психических расстройств, а также предотвращением передозировок.

Цель эксперимента: перевести употребление наркотических веществ в сферу здравоохранения, а не уголовного кодекса. Вместо больших сроков наркозависимым будут предлагать программы социальной адаптации и лечение, если они попросят об этом.

Напомним, в апреле 2021 года в Украине легализовали препараты из марихуаны для медицинских целей.

Также мы писали, что в Германии собрались легализовать марихуану: могут разрешить покупать до 20 грамм и выращивать до двух кустов.