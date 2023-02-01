В соцсетях делятся жуткой историей - в Киев приехала группа из 5-7 парней из Ивано-Франковска, накачивают девушек наркотиками, насилуют их и снимают все на видео.

Об этом написала журналистка Ярослава Кравченко и ряд феминистических сообществ.

Ярослава Кравченко сообщила об этой жуткой истории со ссылкой на историю подписчицы. Как написала журналистка, парни накачивали девушек наркотиками и алкоголем. Когда девушки были без сознания парни насиловали их и выкладывали видео в свои аккаунты в Инстаграме и закрытые телеграм-каналы.

После массового распространения истории в соцсетях сегодня утром к молодым людям пришла с обыском полиция.

"К настоящему времени полицейские уже установили фигурантов и места их пребывания. В рамках начатого уголовного производства проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в столице и другом регионе государства", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в селе Киевской области мужчину подозревают в жестоком изнасиловании 13-летней падчерицы.

Также мы писали, что главу общественной организации подозревают в изнасиловании 12-летнего мальчика под Харьковом.

Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.