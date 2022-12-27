В одном из сел Вышгородского района Киевской области мужчина совершил сексуальное насилие над 13-летней падчерицей. Ему сообщили о подозрении, в случае доказательства вины - преступнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"Накануне в одном из сел Вышгородского района подозреваемый подошел к 13-летней падчерице, стянул с ребенка одежду и совершил насильственные действия сексуального характера. По ходатайству прокуроров подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в тексте.

Сообщается, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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