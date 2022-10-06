В Киеве к шести годам лишения свободы приговорили мужчину, который развращал малолетнего мальчика в общественном транспорте.

Об этом сообщает Фейсбук Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в начале июня 69-летний обвиняемый, находясь в общественном транспорте, подсел к 10-летнему мальчику и стал прикасаться к его половым органам. Действия мужчины заметили другие пассажиры, которые в дальнейшем его и задержали.

Кроме того, следствие установило, что этого мужчину ранее уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления в отношении малолетних детей.

Эксперты установили у обвиняемого расстройство сексуального поведения - педофилию.

По результатам судебного разбирательства Деснянский районный суд Киева поддержал позицию ювенального прокурора и приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с одновременным внесением сведений в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Днепре педофил привел в заброшенное здание 14-летнего подростка ради секса и наткнулся там на труп.

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