Педофилы из Великобритании приезжают в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей.

Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA).

По данным агентства, в течение шести недель после начала войны в Украине на территорию Польши прибыли не менее десяти человек, ранее осужденных за преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних.

После беседы с сотрудниками иммиграционной службы и правоохранительных органов всех прибывших в Польшу британских педофилов попросили покинуть страну. Власти Британии работают над предотвращением подобного "туризма".



Всего в Польше находятся не менее пяти тысяч украинских детей, лишенных родительского присмотра, информирует NCA.

Ранее "Страна" рассказывала, как зарабатывают на украинских беженцах в Европе.

Мы также сообщали, что в Великобритании сотни украинских беженцев остались без жилья после прибытия по визам, предназначенным для обеспечения их жильем.