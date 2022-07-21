В сентябре в Киеве задержали ранее судимого мужчину, который проник в школьный туалет и приставал там к 8-летнему ребенку. Но суд его отпустил под залог, после этого подсудимый уехал во Львов и стал там снова "совершать аналогичные преступления".

Об этом совершает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Выяснилось, что во Львове для проникновения в школу он одевался в женскую одежду. Кто пострадал в этот раз - не сообщается.

В этот раз суд выбрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей уже без возможности внести залог.

Ранее "Страна" писала, как этот же мужчина 1971 года рождения совершал развратные действия с 8-летней школьницей на Лесном проспекте.

Как рассказал начальник криминальной полиции Деснянского управления полиции города Киева Андрей Табала, благодаря записям с камер видеонаблюдения правоохранители менее чем за сутки установили личность нападавшего:

"После опроса потерпевшего и свидетелей мы выяснили, что во время перерыва школьница зашла в туалет где находился неизвестный. Запугивая ребенка, мужчина совершил в отношении нее развратные действия. Крики девочки о помощи услышали ученики старших классов, которые пытались задержать правонарушителя, но он убежал. На поиски злоумышленника были направлены сразу все наряды полиции Киева. Оперативные сотрудники столичного главка и Деснянского управления полиции задержали фигуранта на Центральном железнодорожном вокзале, когда он пытался покинуть территорию столицы" -, пояснил Табала.

В результате правоохранители задержали киевлянина в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Как оказалось, мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. В начале сентября 2021 года он освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за развращение несовершеннолетней.

Как писала "Страна", в январе 2022 года в Киеве арестовали педофила за изнасилование пятилетней дочери своих знакомых.

Также мы писали, как в Днепре педофил привел в заброшенное здание 14-летнего подростка ради секса и наткнулся там на труп.