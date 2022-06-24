В Соломенском суде Киева вчера состоялось подготовительное заседание по делу российского военного Михаила Романова. Его обвиняют в убийстве жителя села Богдановка Алексея Здоровца и в изнасиловании его жены.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Судят Романова заочно (в плен его не взяли, и он продолжает, если еще жив, служить в российской армии). Также заседание прошло в закрытом режиме - без доступа прессы и общественности.

В заседании приняли участие потерпевшая - вдова Здоровца, ее адвокат и назначенный государством защитник обвиняемого.

На первом заседании прокуратура потребовала вызвать Романова в суд. Чтобы в случае неявки рассматривать дело без его присутствия. Судьи удовлетворили ходатайство и закрыли слушания.

Напомним, это уже четвертый российский военный, которого судят в Украине. Первым подсудимым из-за вторжения стал россиянин Вадим Шишимарин. Его обвиняли в убийстве мирного жителя. Он признал вину.

За убийство мирного жителя суд приговорил Шишимарина к пожизненному заключению.

Также ранее двух военнопленных Александра Бобыкина и Александра Иванова приговорили к 11 годам и 6 месяцам тюрьмы.