Россияне сегодня обстреляли Черниговскую и Сумскую области, в том числе фосфорными снарядами.

Об этом заявляет Оперативное командование "Север" в Фейсбуке.

По данным командования, обстрел шел с территории РФ. Зафиксированы взрывы в районе Гремяча и Бучки (Черниговская область) и в Юнаковской общине Сумской области.

По одному из сел Юнаковской общины произведен обстрел с использованием фосфорных снарядов.

Напомним, что вчера вечером под Сумами на мине подорвался автомобиль полицейских. Есть погибший и раненые.

А в реке под Сумами нашли ПЗРК и артиллерийский снаряд.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.