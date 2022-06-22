В реке под Сумами нашли ПЗРК и артиллерийский снаряд. Украинцев призывают воздержаться от купания. Фото
В реке Сейм в Сумской области в ходе разминирования водолазы нашли переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла" и 125-мм артиллерийский снаряд. Находка была сделана возле села Корольки Конотопского района.
Об этом сообщает ГосЧС.
Взрывоопасные предметы изъяли и уничтожили за пределами населенного пункта.
"Страшное, но яркое подтверждение целесообразности категорического запрета купального сезона по всей Украине. Уважаемые друзья, в который раз предостерегаем вас – не стоит обольщаться прохладой летних водоемов, поскольку у них может поджидать смерть и беда", - предупреждают спасатели.
Ранее водолазы рассказали, что разминирование водоемов Киевщины проходит зачастую вслепую из-за низкой видимости.
При этом в МВД считают, что на очистку от боеприпасов может уйти 10 лет, так как заминирована половина Украины.
Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.