В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, как в Украине проходит процесс разминирования. Сейчас водолазы-саперы прочесывают озера и реки Киевской области, зачастую работая почти вслепую из-за плохой видимости в водоемах.

Об этом рассказал ведущий водолаз Денис Борбит.

"Со стороны может показаться, что процесс подводного разминирования медитативный, что в нем есть некий дзен. Но в этом конкретном озере все совсем не так. Имеем ужасную нулевую видимость, неприятный запах и покрытое раковинами дно. Здесь мы работаем почти вслепую", – сказал Борбит.

В ГосЧС рассказывают, что они до сих пор находят большие авиационные бомбы, которые поднимают из воды с помощью воздушного шара, а затем доставляют в безопасное место детонации в километрах от населенных пунктов.

Ранее в МВД заявили, что Украине после войны понадобится 5-7 лет на разминирование территории.

Также на днях стало известно, что Украине передадут десять роботов TALON, предназначенных для разминирования.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.