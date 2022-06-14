Анализируем 111-й день войны в Украине.

Северодонецк и "Азот"

После вчерашних сообщений, что россияне закрепились в центре Северодонецка, сегодня появились данные, что бои перешли к заводу "Азот", который контролируют ВСУ.

По данным мэра города Александра Стрюка, в бомбоубежищах "Азота" остаются 540-560 человек. Там есть определенные запасы пищи, но предприятие сильно бомбят.

А эвакуация оттуда, видимо, сильно затруднена: Стрюк сообщил, что все три моста через Северский Донец разрушены.

Хотя украинские власти говорят, что город не блокирован (и такое заявление было в том числе сегодня), вчера губернатор Сергей Гайдай подтвердил, что начались переговоры с противником о создании коридора для выхода гражданских с "Азота".

А сегодня развернутое сообщение выпустило минобороны РФ.

Российские военные заявили, что украинская сторона попросила организовать коридор для эвакуации гражданских с завода "Азот" в Лисичанск. Но поскольку последний мост через реку был взорван, россияне предложили выводить людей на север, в Сватово, которое находится под контролем "ЛНР".

Ответа Украины пока не было, но в России уже говорят, что завтра с 08.00 до 20.00 коридор в этом направлении будет открыт.

В добавок российское минобороны предложило украинским военным, находящимся на "Азоте", завтра с 8 утра прекратить боевые действия, дать возможность эвакуировать мирных граждан через этот коридор, а также сложить оружие в обмен на гарантии сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

"Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов", - заявило ведомство.

Украина, повторимся, пока не ответила на это предложение.

Однако, ситуация все больше и больше напоминает историю с Азовсталью - и в плане создания коридоров для выхода гражданских, и в плане предложения к украинским военным сдаться в плен (в плену, по итогу, мариупольский гарнизон и оказался).

Кстати, Лисичанск, куда Украина предлагает отправить гражданских с "Азота" сейчас под сильными обстрелами. На видео журналисты "Суспильного" попали под обстрел в центре города.

Второй вопрос - как этих людей вывезти собственно за пределы Луганской области, которая практически целиком является сейчас полем боя, а пути из нее простреливаются.

К слову, о трассе Бахмут-Лисичанск.

К ней бои, судя по всему, также подступают.

Сегодня по ситуации на этой трассе поступило два противоположных сообщения от Генштаба ВСУ и от "ДНР". В "ДНР" утверждают, что сумели прорвать фронт ВСУ и закрепится на окраинах в селе Берестовое (находится прямо на трассе). Генштаб ВСУ же заявил, что атака была, но отбита.

Но в любом случае, очевидно, что противник будет любым способом пытаться перерезать дорогу.

Южнее российские войска и "ДНР" закрепляются в селе Видродження к востоку от трассы Светлодарск-Бахмут. Штурмует село Вершина к западу от этой дороги. То есть, продолжается движение к Бахмуту с юга.

Что касается других направлений, то Генштаб сообщил, что противник пытается установить контроль над Богородичным к северу от Славянска (это одна из господствующих высот в районе Святогорска, откуда орудия могут бить по всему пространству к северу от Славянска и до границы с Харьковской областью, где идут основные бои).

Также фиксируется, что западная группировка войск РФ впервые за несколько недель продвинулась на харьковском направлении.

Об этом сегодня с утра сообщили в британской разведке и американском Институте изучения войны.

Ранее в сводках Генштаба сообщалось, что противник атаковал ранее освобожденные населенные пункты Рубежное и Старый Салтов на северо-востоке от Харькова и закрепился там.

В Херсонской области противник, согласно сводке, минирует левый берег реки Ингулец от Давидова Брода до Калининского. Ранее здесь был плацдарм ВСУ во время недавнего контрнаступления.

Обстрелы в Украине

Ночью в Днепропетровской области под обстрел попали Криворожский и Синельниковский районы. По Апостоловской общине (район Кривого Рога) и Покровской (ближе к Запорожской области) россияне нанесли удар из "Ураганов".

В результате обстрелов в Днепропетровской области повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, автомобили и гаражи. Пострадавших после ночного обстрела нет. Но сегодня утром было обнаружено тело погибшей женщины - после обстрела Зеленодольского района вчера вечером. Ее нашли возле дачного домика. Как сообщают власти, это уже третья смерть в области за эту неделю.

В Ингульской громаде Николаевской ночью также был обстрел. Предварительно, без пострадавших.

Утром армия РФ нанесла удар по Одессе. Две ракеты "Оникс", выпущенные из Крыма, были сбиты системами ПВО.

В Донецкой области под ракетный обстрел попали пригороды Доброполья. Был поврежден жилой дом. Есть как минимум один погибший.

Позже в сети опубликовали видео последствий удара по Доброполью в Донецкой области.

Сегодня днем воздушную тревогу объявили по всей Украине. Целью ударов РФ стали западные регионы.

Губернаторы Хмельницкой и Львовской областей сообщили, что над их регионами силы ПВО сбили ракеты.

В сети выложили момент взрыва в Злочевском районе Львовской области.

Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что украинские силы ПВО сбили над Золочевом российскую ракету. Ее обломки упали на кирпичный завод. Запускали ракету с юго-восточного направления.

Пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкое и средней тяжести.

Последствия удара по Львовской области 14 июня

Над Тернопольской областью украинские силы ПВО также сегодня днем сбили несколько российских ракет.

Сообщалось и о сбитой ракете на границе Киевской и Черниговской областей.

В Донецке заявили, что после вчерашних обстрелов 5 человек погибли и 33 получили ранения.

Это стало поводом для того, чтобы в "ДНР" попросили Россию задействовать дополнительные "Искандеры" и авиацию "для уничтожения артиллерии ВСУ".

Кроме того, "глава" "ДНР" Пушилин заявил , что для прекращения обстрелов Донецка будут задействованы "все необходимые дополнительные союзнические силы", прежде всего – армия РФ.

Пушилин призвал предприятия перевести на дистанционную работу всех, у кого есть такая возможность. А сегодня стало известно, что после последних обстрелов в Донецке, минимум до конца недели, не будут работать крупнейшие торговые центры "Континент" и "Донецк Сити". Закроют и все спортивные клубы сети "SportMAX".

Страсти по оружию

За последние дни с украинской стороны резко участились призывы к Западу дать больше оружия и перечислением все более катастрофических последствий, если поставки не возрастут.

Связано это с тем, что завтра в Брюсселе пройдет "Рамштайн-3" - третья по счету встреча министров обороны государств НАТО и союзных им держав. Там будут решать, как дальше помогать Украине.

Отметим, что с момента проведения двух предыдущих встреч стратегического перелома с передачей Украине вооружений не произошло. В связи с чем призывы эту ситуацию изменить начали в последние дни звучать значительно чаще и громче.

Сегодня советник главы ОП Михаил Подоляк снова обратился к Западу с призывом ускорить поставки оружия Украине. Иначе - победит Россия и будут "круассаны с ракетами".

"Участники формата Раммштайн должны представить мир в котором Россия победит. Утренние круассаны с ракетами, ночные сирены под колыбельные, исчезновение городов с тысячелетней историей. Это станет реальностью, если темпы поставок оружия останутся прежними. Ждем решения", - написал он в Twitter.

В этой связи Подоляк сделал знаковое заявление. Он по сути признал, что Украина избрала тактику закрепления в крупных городах, которые сложно штурмовать. В интервью New York Times он заявил, что артиллерийское превосходство России вынуждает Украину воевать в городах, где украинская армия может получить преимущество.

Так он ответил на вопрос о том, с чем связана настойчивость Украины в защите Северодонецка, вместо того, чтобы оставить город и избежать потерь. "В городах можно и маневрировать, и находить укрытия, и минимизировать потери. Вы сможете сопротивляться дольше и нанести русским значительные потери", - сказал Подоляк.

То есть это снова разговор о том, что из-за нехватки оружия Украина ведет главным образом оборонительные бои. Причём в городской застройке.

В своем стиле высказался о медленных поставках еще один советник Ермака - Алексей Арестович. По его словам, "более дурной и дешёвой комедии, чем передача Западом Украине оружия трудно представить".

Арестович внес коррективы в цифры необходимого импорта оружия, которые вчера публиковал его коллега Подоляк. Там речь шла о передаче Украине 300 систем залпового огня, тысячи гаубиц, 500 танках. Но, как уточнил второй советник, это количество нужно для наступления и освобождения захваченных территорий.

При этом, есть, по его словам, и "минимальная потребность", которая составляет 200 гаубиц, 60 РСЗО, 100 танков, 400 единиц бронетехники, 200 дронов.

"А это (у Подоляка) названы идеальные цифры... Что касается того, что дадут, - дело темное. Посмотрим, что случится в "Рамштайне", - добавил он.

Комментировал тему оружия и президент. Сегодня в интервью немецкой прессе он заявил, что время сейчас играет на Москву, которой "все равно, сколько продлится эта война". "Действовать надо, время играет на врага, а не на нас".

Он объяснил это тем, что россияне "в основном зарабатывают на нефтепродуктах, на экспорте энергоресурсов".

Отметим, ранее в украинских оценках войны чаще звучали заявления, что наоборот, время играет в пользу Украине. Ведь с каждым днем Россия чувствует все больше последствий санкций, а украинская армия получает все больше вооружений.

Но, как видим, низкая скорость военных поставок по ленд-лизу меняет и риторику украинских властей. Зеленский, общаясь с журналистами, предрек, что без дополнительного оружия "все будут стоять на месте".

"Будет продвижение той или иной стороны на один-пять километров вперед, затем – на один-пять километров назад. Если будет больше оружия, которое есть в нашем запросе к нашим партнерам, то мы начнем продвигаться вперед", – отметил сегодня президент.

Впрочем, сигналы со стороны, принимающей решения, пока идут уклончивые.

Министр обороны США Ллойд Остин, который вчера дал пресс-конференцию в Таиланде, ушел от прямого ответа на вопрос о том, будут ли США увеличивать поставки РСЗО и гаубиц Киеву. И как быть с тем, что Россия наступает на Донбассе.

"Ну, во-первых, США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха. У нас есть партнеры со всего мира, которые готовы реально помочь Украине", - сказал Остин.

Он напомнил, что США уже "предоставили значительное количество гаубиц и значительное количество боеприпасов 155-мм", что сделали и другие страны.

"И поэтому мы продолжим работать над тем, чтобы достичь как можно большего и как можно быстрее, чтобы помочь им добиться успеха. И мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что мы помогаем им, даем им то, что необходимо для защиты их суверенной территории", - добавил он.

В общем, кроме общих слов о поддержке пока ничего с Запада не говорится. Что это значит - мы разбирались здесь.

Впрочем, поставки с Запада не остановлены, и даже неторопливая Германия пообещала скоро отправить в Украину самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. Сроков не назвали, но ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщал, что прибытие семи гаубиц ожидается 22 июня, а 15 зенитных самоходных установок Gepard - в июле и августе.

Но все равно в западных СМИ звучит сильный скепсис относительно запросов Украины. В том числе и по объективным причинам - страны НАТО просто физически не могут выполнить все запросы Киева.

300 установок РСЗО, которые Подоляк запросил у США для установления паритета в войне - это половина всех запасов США, пишет британская газета The Guardian.

По данным Международного института стратегических исследований, которые приводит издание, армия США имеет 363 грузовых реактивных артиллерийских орудия Himars и 225 гусеничных пусковых установок M270, а морская пехота США имеет еще 47. Великобритания имеет 35 своих версий M270.

Запорошенные 1000 гаубиц примерно соответствуют всему арсеналу США.

Армия США имеет 518 буксируемых гаубиц M777 уже поставленного типа, а морская пехота США — еще 481 единицу. И единственная просьба, которую можно было бы оценивать как реалистичную - 500 танков: у американцев на вооружении 2645 танков Abrams и еще около 3450 на хранении.

Но еще один вопрос - с обслуживанием западной техники. The Washington Post сегодня выпустила материал о том, что у ВСУ большие трудности с "Джавелинами".

Поломавшиеся экземпляры никто не может починить, американских ремонтников в Украине нет, доступных инструкций для применения на украинском или русском языках американцы не предоставили.

Главная сейчас проблема - с батареями для установок, которые быстро садятся, а запасных, чтобы в бою можно было поменять ее, США не предоставили. Еще одна проблема - украинцев учили обращаться этим оружием не больше двух дней, а нужно 80 часов. Кроме того, нет тренажеров, чтобы учиться, не расходуя боезапас.

Возвращаясь к теме постоянных упреков от Киева в адрес Запада касательно поставок оружия, то, очевидно, что их основная цель - побудить страны НАТО максимально открыть свои арсеналы для Украины.

Но если этого не произойдёт, то открываются и другие варианты. В том числе и объяснение обществу почему войну надо заканчивать и договариваться об этом с Россией (тезис: "оружия нам Запад не даёт, а потому Украине нужна передышка, иначе на фронте будет ещё хуже").

Но это, конечно, возможно только при условии, если обе стороны (и Украина, и Россия) будут готовы идти на компромиссы, чтоб закончить войну.

Россия зазывает на контракт

Тем временем, Россия активно зазывает своих граждан заключать контракты для участия в войне в Украине, стремясь восполнить потери и нарастить численность своей группировки.

Российские военные телеграм-каналы описывают пять способов принять участие в "спецоперации":

1. Контракт с ВС РФ по месту жительства;

2. Добровольцем через "Российский университет спецназа" в чеченском Гудермесе;

3. Добровольцем в "армии ДНР и ЛНР";

4. Через "Союз добровольцев Донбасса", который действует в России;

5. Через ЧВК "Вагнер".

Точно неизвестно, большой ли поток желающих.

В тоже время, по американским данным, с момента начала вторжения, Россия нарастила количество батальонных групп в Украине.

То есть, определённое пополнение идёт и без объявления мобилизации.

Другой вопрос какие цели ставит Россия в войне и хватит ли этого пополнения для их выполнения.