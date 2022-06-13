Прошло уже больше месяца с тех пор, как Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Это произошло в символическую дату - 9 мая.

Украинские политики тогда назвали решение Вашингтона "историческим" и заявили, что теперь военные поставки в Украину ничем связаны не будут и значительно ускорятся.

Но спустя месяц риторика у них серьезно изменилась. Они заявляют, что военные поставки недостаточны, особенно в артиллерии, где Россия имеет десятикратное преимущество.

Интересно, что аналогичные оценки начали давать войне западные СМИ. Причем вывод из них делается не об увеличении поставок оружия, а о том, что война заходит в тупик и надо что-то решать.

Но главное - нет увеличения поставок оружия. Что пошло не так, разбиралась "Страна".

Что говорят украинские власти

Вчера стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный созвонился с главой американского генштаба Марком Милли и обрисовал ему ситуацию на фронте. В частности, что у армии РФ десятикратное огневое преимущество и Украине нужно больше орудий калибра 155 миллиметров.

По данным советника министра обороны Юрия Сака, таких гаубиц пока поставили нам только 150 штук.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк - в преддверии новой встречи министров стран НАТО 15 июня в Брюсселе - назвал более конкретные цифры украинских потребностей. Он перечислил объем вооружений, который нужен от Запада, чтобы противостоять российским силам:

- 1000 гаубиц 155-мм;

- 300 РСЗО;

- 500 танков;

- 2000 единиц бронетехники;

- 1000 дронов.

При этом Украина получила только 150 гаубиц, то есть почти в десять раз меньше, чем нужно.

О том, что с поставками западных вооружений все действительно не гладко, говорит и министр обороны Алексей Резников.

В интервью журналу The Economist он упрекнул Европу, которая "либо не совсем понимает, что происходит, либо понимает, но устала и смирилась с гибелью украинцев".

"Для Франции и Германии Украина является раздражающим препятствием на пути к комфортной жизни", - заявил Резников.

По его данным, украинские потери сейчас составляют в среднем 100-200 человек в день, поэтому срочно нужна западая помощь.

Министр также сказал, что обещанные США и Британией РСЗО должны прибыть, "возможно, через неделю, возможно, через две", но нужно больше таких систем и в более сжатые сроки.

О том, что он "в бешенстве из-за темпов, которыми Запад передает вооружение Украине", на днях заявил и советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, Западу не составляет проблемы передать Украине артиллерию в нужном количестве, поскольку он имеет 155-мм орудия в огромном количестве.

"С достаточным количеством этих орудий мы бы решили проблемы с российским наступлением быстро и качественно", - сказал Арестович.

Он добавил, что признает заслуги союзников, без которых "мы бы уже откатились за Днепр", но их помощь "странная какая-то".

И мы перечислили только небольшую долю таких заявлений, которые звучали в последние дни и недели. Регулярно комментирует тему и президент Зеленский. Вероятно, их поток увеличился ввиду уже упомянутой встречи в Брюсселе, где западные союзники могут принять решение о росте военной помощи.

Но главный фактор, конечно, - тяжелая ситуация на фронте, о которой пишут и за границей.

"Надежды тают". Что говорят на Западе

Западные СМИ тоже все чаще пишут о том, что перспективы на поле боя туманны, поскольку у Украины заканчиваются боеприпасы.

"Надежды на то, что Украина сможет обратить вспять достижения России, тают перед лицом превосходящей огневой мощи", - говорится в статье The Washington Post.

Русские все еще совершают ошибки, но "общая траектория войны отклонилась от первоначальных неожиданных провалов России и склонилась в пользу РФ как явно более мощной силы", - пишет издание.

При этом, как отмечает The Washington Post, западная помощь поступает слишком медленно и не в состоянии оказать влияние на продвижение российских сил на Донбассе.

Газета The New York Times недавно написала, что Вооруженным силам Украины не хватает западного оружия, что дает России преимущество на восточном фронте.

О том, что у войск РФ в 20 раз больше артиллерии и в 40 раз больше боеприпасов, чем у ВСУ, писала британская The Independent.

В своем материале издание опиралось на данные британской разведки. Она предостерегала, что россияне вполне осознают, что в Украину было отправлено относительно небольшое количество западного оружия, а доставка на боевые позиции происходит медленно.

Тема блокировки и поставки в задержках западного вооружения постоянно всплывает в европейских СМИ.

Так, немецкий Spiegel на днях написал, что Германия не разрешила Испании передать Украине старые танки Leopard 2A4 из-за негласной договоренности ЕС. Якобы есть принятое всеми западными союзниками неформальное решения не снабжать Киев танками.

Одновременно усилилась риторика западных чиновников о том, что война должна закончиться переговорами. Об этом вчера заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что главный вопрос - на какие компромиссы Украина и Запад готовы пойти.

Сегодня же "воинственный" представитель ЕС Боррель, который ранее заявлял, что Россию нужно победить на поле боя, согласился с тем, что Путина не нужно "унижать", и заявил, что с Россией нужно вести переговоры и "сосуществовать".

Что происходит с поставками оружия Украине?

Итак, из статистики Минобороны и данных западных союзников мы видим, что поставки оружия крайне скромные.

150 гаубиц, о которых говорил советник Резникова, - это очевидно крайне мало для фронта, протяженность которого более тысячи километров, если говорить о зоне активных боевых действий. Тем более что это не прибавка к украинскому арсеналу, а замена выбывшего оружия (в том числе из-за нехватки боеприпасов).

Каплей в море выглядит и поставка четырех систем РСЗО из Штатов и неопределенного количества из Великобритании (и там будет явно число, сопоставимое с американским).

Украина говорит, что гаубиц нужна тысяча, а систем залпового огня не менее трехсот. Но понятно, что такого темпа поставок с Запада нет и близко.

При этом нужно понимать, что и пушки, и РСЗО в Украине есть и свои (точнее - советского производства). Судя по открытым данным, их гораздо больше, чем Киев просит у НАТО. Это говорит о том, что значительная часть из них потеряна в боях и, что ещё хуже, иссякают боеприпасы к советским типам вооружений. Свое их производство или не налажено, или уничтожается ракетными обстрелами.

Особенно плохая ситуация, судя по заявлениям украинских официальных лиц, с дальнобойными (70 км) ракетами для РСЗО, что делает преимущество россиян по дальнобойным средствам подавляющим. Именно их и должны были заменить американские РСЗО, но их, как писалось выше, поставили очень мало. Аналогичная ситуация с танками, которые Украина производит сама, но их, как видим, все равно не хватает (видимо, проблема в тех же ракетных ударах по заводам).

Украине нужно, по данным Подоляка, 500 единиц. Ранее они поставлялись только из старых, еще советских запасов стран Восточной Европы. Но теперь либо подошли к концу, либо к той критической черте, за которой армии этих стран вынуждены будут сами разоружаться, чтобы вооружить Украину.

Танки натовского производства в Украину пока не поставлялись. Ключевой производитель такой техники в Европе - Германия - отказывается присылать танки в Киев и запрещает это делать странам, которые покупают немецкую бронетехнику.

Вывод очевиден - оружия реально поставляется мало и оно не восполняет потери, которые несёт украинская армия.

Критическая необходимость в натовском оружии возникла потому, что заканчиваются еще советские снаряды.

О том, что поставки замедлились, говорил еще 8 июня известный российский оппозиционер Андрей Илларионов - эксперт Украинского института будущего и бывший советник Путина.

Он подсчитал, что с "эпохальной" встречи на военной базе "Рамштайн" потоки военных поставок уменьшились.

"В течение первых двух месяцев нынешней стадии российско-украинской войны поставки военной помощи США в Украину составляли в среднем 419 миллионов долларов в неделю. Однако, начиная с 27 апреля (после встречи в Рамштайне), они снизились до 158 миллионов в неделю, или стали в 2,6 раза меньше.

Что касается ленд-лиза, то в течение месяца после подписания 9 мая Байденом соответствующего законопроекта в его рамках никакого оружия и никаких военных материалов в Украину не поставлялось", - пишет Илларионов.

С момента публикации Илларионова отдельные поставки уже были. Но погоды на фронте они бы не сделали.

И даже "оптимистичный" Арестович, который ранее обещал, что ленд-лиз доедет до Украины к началу июля, теперь все больше критикует Запад за медлительность.

Почему НАТО поставляет меньше вооружений?

Причин может быть несколько - от технических до геополитических.

1. Поставка тысячи орудий в Украину будет означать, как уже говорилось, разоружение некоторых европейских армий. Чего они делать не собираются.

Исключением стала Польша, которая сняла для Украины технику с боевого дежурства. Но Варшава, скорее всего, рассчитывает, что эту технику ей заменят новым натовским оружием (и в этой связи уже возник танковый скандал с Германией, которая отказалась компенсировать полякам переданные Украине танки).

В США также бьют тревогу в связи с исчерпанием запасов "Стингеров" и "Джавелинов" на складах и опасаются, что военно-промышленный комплекс не сможет быстро эти запасы восполнить. Публикациями на этот счет полна западная пресса. С гаубицами может быть та же история, если везти их в Киев сотнями.

Или взять для примера системы РСЗО HIMARS. У США их на вооружении 417 по данным на 2016 год. Менее современных установок M270 у американцев примерно вдвое больше - 830. У остальных стран их количество меньше, чем запрашивает Киев (300 установок).

То есть, чтобы удовлетворить украинский запрос, американцам нужно отдать в Киев четверть своих систем, что, конечно, проблематично.

О серьезности положения говорит и 40-миллиардный пакет на оборону, где для Украины предназначено только 6 миллиардов, а остальное пойдет на заказы для ВПК и пополнения арсеналов армий НАТО. Но это оружие надо будет еще произвести, на что уйдут месяцы. И какую его часть захотят передать Украине - пока неизвестно.

2. Запад прямо говорит, что не хочет прямой конфронтации с Россией. Очевидно, что массовые поставки тяжелых вооружений такую конфронтацию могут спровоцировать.

Как минимум - с появлением дальнобойного вооружения начнет кратно сильнее и глубже обстреливаться территория самой России.

Как максимум - если ВСУ пойдут в наступление и где-то войдут на территорию, например, Крыма, который россияне считают своим. Или на территорию непосредственно России в ее международно-признанных границах.

Кремль в таком случае получит повод бросить клич "Отечество в опасности", а это будет уже совсем другой уровень военных усилий России. С полной или частичной мобилизацией, которая сейчас не проводится (по крайней мере, открыто). А также с более массированными ударами по Украине, что грозит парализовать вообще всю инфраструктуру страны.

Из области непредсказуемого - сочтет ли РФ себя в состоянии войны с Германией или США, если их оружие начнет стрелять по территории России. Из Москвы идут намеки, что да. Как будет в реальности - непонятно, однако ситуация непрогнозируема, поэтому данный ограничитель пока что работает.

3. Запад вообще не уверен, возможно ли будет нанести России поражение в Украине даже в случае более массированных, чем сейчас, поставок.

Логистика у РФ на нынешних театрах войны явно удобнее, ремонтная база ближе, военные используют привычное им оружие, которого очень много (количество сопоставимо с натовским).

Западное оружие для Украины всеми этими преимуществами не обладает. Вводить его в строй будут медленнее из-за длительной доставки. А также - необходимости обучать персонал работать с разношерстными военным оборудованием от разных производителей. Ремонтировать импортное оружие в Украине тоже не получится. Логистика доставки боеприпасов также сложна.

Не исключено, что именно поэтому на Западе стали все чаще призывать к переговорам с РФ и рассуждать о возможных уступках России.

4. Могут возникать и вопросы к тому, как оружие применяется и куда оно идет. Такие вопросы уже поднимаются в западной прессе, и Белый дом несколько раз заявлял, что не контролирует судьбу поставок после пересечения украинской границы.

Это также может рождать сомнения в том, сколько вооружений нужно на самом деле и оправданны ли запросы Киева.

Подытожим кратко. На Западе явно идут колебания на счет того, а можно ли вообще победить Россию в Украине без прямого вмешательства стран НАТО, которого Альянс всячески избегает. В свете данных сомнений, конечно, было бы нерационально тратить еще более масштабные средства на вооружение Киева и рисковать при этом прямым столкновением с Москвой.

В соцсетях уже сравнивают западные поставки Украине с известными фактами из истории Гражданской войны в России, когда Антанта снабжали оружием армии белогвардейцев.

Красные с самого начала контролировали регионы, где находилось оружейное производство России, а также большие запасы вооружений.

Белые же куда больше зависели от внешних поставок оружия, которые шли с Запада.

Однако в мемуарах белых генералов говорится, что эти поставки были крайне недостаточными и нерегулярными, поэтому в том числе их войска потерпели поражение.

То есть собственное производство оружия (сейчас им располагает Россия) одержало верх над импортным (и нерегулярным) снабжением. Почему так произошло, есть разные точки зрения. Одни говорят о ненадёжности и вероломстве союзников по Антанте. Другие - о том, что западным странам объективно было сложно наладить логистику для бесперебойных поставок большого количества вооружений. По крайней мере, в том объёме, который был необходим белогвардейцам.

Впрочем, нельзя исключать, что вал нынешних публикаций на Западе о проблемах украинской армии как раз вызван необходимостью обосновать более массированные поставки оружия в Украину. И в этом случае мы еще можем увидеть новую волну таких поставок.