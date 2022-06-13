Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским евреям с призывом способствовать усилению санкций против России и ускорению поставок оружия.

Об этом он сказал, выступая перед участниками американского еврейского комитета American Jewish Committee Global Forum.

"Российские ракеты били по Бабиному Яру в Киеве. Российская артиллерия повредила Минору в Дробицком Яру. Откровенно антисемитские высказывания главы МИД России стали причиной скандала мирового уровня. Нам необходимо мощное наступательное оружие, без которого война лишь затягивается и увеличивается количество жертв", - заявил Зеленский.

Ранее в Офисе президента озвучили необходимый объем вооружений, чтобы закончить войну в Украине.

А министр обороны Алексей Резников упрекнул Европу в усталости от войны и проблемах с поставками оружия в Украину.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.