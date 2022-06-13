Михаил Подоляк написал, сколько оружия нужно Украине. Фото: president.gov.ua

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал объем вооружений, который нужен от Запада, чтобы закончить войну. 

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Подоляка, для паритета в тяжелом оружии Украине необходимо:

  • 1000 гаубиц 155-мм;
  • 300 РСЗО;
  • 500 танков;
  • 2000 единиц бронетехники;
  • 1000 дронов.

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Отметим, что Украина получила только 150 гаубиц, как заявил сегодня советник министра обороны Юрий Сак. То есть, почти в десять раз меньше, чем необходимо.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины. 

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