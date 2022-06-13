Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал объем вооружений, который нужен от Запада, чтобы закончить войну.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Подоляка, для паритета в тяжелом оружии Украине необходимо:

1000 гаубиц 155-мм;

300 РСЗО;

500 танков;

2000 единиц бронетехники;

1000 дронов.

Отметим, что Украина получила только 150 гаубиц, как заявил сегодня советник министра обороны Юрий Сак. То есть, почти в десять раз меньше, чем необходимо.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.