В Офисе президента озвучили необходимый объем вооружений, чтобы закончить войну в Украине
Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал объем вооружений, который нужен от Запада, чтобы закончить войну.
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
По словам Подоляка, для паритета в тяжелом оружии Украине необходимо:
- 1000 гаубиц 155-мм;
- 300 РСЗО;
- 500 танков;
- 2000 единиц бронетехники;
- 1000 дронов.
Отметим, что Украина получила только 150 гаубиц, как заявил сегодня советник министра обороны Юрий Сак. То есть, почти в десять раз меньше, чем необходимо.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.