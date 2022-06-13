Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что страны НАТО передали Украине 150 гаубиц калибра 155 миллиметров.

Об этом он рассказал в интервью DW.

Он также заявил, что для контрнаступления Украине нужно 100 систем ракетно-залпового огня (США на данный момент обещали прислать только четыре). Именно с отсутствием такого вооружения Сак связал ситуацию в Северодонецке, где бои могли быть со стороны ВСУ более "динамичными".

По его словам, Украина контролирует территорию завода "Азот" в Северодонецке.

Ранее генсек НАТО Столтенберг назвал цели Альянса в Украине.

Также мы писали, что Украине передадут десять роботов TALON, предназначенных для разминирования.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.