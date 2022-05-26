Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Альянса быть готовыми оказывать поддержку Украине "в течение длительного времени". Он считает, что конфликт уже перешел в стадию "войны на истощение" и никто не может дать уверенный прогноз сроков его завершения.

Об этом Столтенберг рассказал в интервью Rzeczpospolita.

"В начале поддержка поступала в основном оружием советских времен, но теперь мы предоставляем больше натовского оружия, для использования которого нужно учиться. Альянс является активным участником группы поддержки Украины под лидерством США, впервые встретившейся на авиабазе "Рамштайн"... И самая первая задача НАТО - помочь оказывать поддержку - и в течение длительного времени, поэтому я призываю союзников пополнять поставки – потому что это все больше становится войной на истощение", - отметил Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что что после 13 недель войны стало очевидно, что Россия допустила серьезные стратегические просчеты со своим первоначальным замыслом кампании, а Украина доказала свою готовность и способность сопротивляться благодаря мужеству и профессионализму военных и западной помощи обучением и оружием.

"Войны непредсказуемы, и никто не может с уверенностью сказать, когда и как закончится эта война", - отметил Столтенберг.

Напомним, по данным DPA, в НАТО есть неформальная договоренность не поставлять Украине западные танки и истребители.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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