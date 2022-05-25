Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Одесса остается приоритетной для российских войск.

Об этом она заявил в ходе брифинга.

"Одесса остается в приоритетах мечтаний врага к захвату, к оккупации", - заявила она. "Корабельные группировки врага усиливаются, перевозят грузы, пробуют обустроить определенные позиции, в том числе и на острове Змеиный. В Крыму разворачивают дополнительные дивизионы противовоздушной обороны, поскольку враг уже отдает себе отчет, что поражение его кораблей - это не химера, это абсолютно возможно. Потому они пытаются также и защищаться", - добавила Гуменюк.

Гуменюк также добавила, что российские корабли с ракетами продолжают находиться в акватории северо-западной части Черного моря и продолжают этим угрожать не только южному региону, но и всей Украине.

Вместе с тем, по ее словам, "Юг" зафиксировало несколько пусков ракет именно с моря в разные регионы Украины.

При этом Гуменюк добавила, что силы обороны юга сдерживают врага на николаевско-херсонских рубежах. "Сухопутный сценарий у нас под контролем, морской сценарий мы отслеживаем и готовим определенные моменты для врагов", - сказала она.

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