Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук прокомментировал вчерашний удар по неназванному объекту инфраструктуры, после которого говорили о запахе аммиака в воздухе.

В видеообращении он заявил, что угроз населению области нет, а "черноморский воздух пахнет приближением украинской победы".

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что оговорка про воздух, видимо, неслучайна. Еще вчера оперативное командование "Юг" информировало, что "угрозы здоровью гражданского населения в ближайших населённых пунктах нет".

То есть после удара по объекту инфраструктуры могло что-то произойти с атмосферой.

Накануне губернатор соседней Николаевской области Виталий Ким заявил, что жители жалуются на запах аммиака. И объяснил это тем, что ракеты попали в "небольшое озеро".

Отметим, что в Одесской области крупнейший производитель аммиака - это Одесской припортовый завод. Он, к слову, ближе к границе Николаевской области.

Но туда ли попала российская ракета - пока официально не подтверждено. Одесский припортовый завод законсервировали еще в начале апреля.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.