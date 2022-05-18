Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявили, что Украина якобы "разместила средства противовоздушной обороны на территории Одесской киностудии".

Об этом она сказала на брифинге МИД 18 мая.

"Надо полагать, это заявление означает, что Одесская киностудия в понимании армии РФ теперь тоже может стать "военным объектом" и вероятной целью для удара", - пишет телеграм-канал "Политика страны".

Отметим, что когда раньше оккупанты били по объектам гражданской инфраструктуры, они говорили, что в мариупольском роддоме, который они разгромили в начале марта, не было рожениц, а были "националисты".

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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