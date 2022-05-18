В среду, 18 мая, идет уже 84-й день с момента полномасштабного вооруженного вторжения России в Украину.

Украинские военные покидают завод "Азовсталь" в Мариуполе и отправляются на территорию, подконтрольную "ДНР". В Украине говорят, что они выходят для последующего обмена. В России называют это сдачей в плен. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Украинские военные продвигаются на северном и северо-восточном направлении Харьковской области.

В Донецкой и Луганской области под обстрелами Лиман, Северодонецк, Бахмут, Соледар.

О том, как прошел вчерашний день, читайте в наших итогах за 17 мая.

Ниже главные новости за сегодня, 18 мая. Этот онлайн обновляется.

18 мая

10:00 Сумскую область с вечера обстреливают из артиллерии и минометов с российской стороны. По огнем Сумской и Ахтырский районы, пострадал жилой дом.

Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Мы отбили атаку врага ответным огнем! С нашей стороны пострадавших нет", - сообщил он.

09:51 Ночью горел Чернобыльский лес. Об этом сообщают в ГСЧС.

По данным спасателей, горел лес близ села Страхолесье.

Страхолесье находится рядом с Чернобыльским специальным заказником.

09:50 Потери противника по версии украинского Генштаба.

09:30 Ракетный удар по Одесской области. Били с Черного моря.

Существенных разрушений и пострадавших нет, говорят военные.

09:29 Промышленные активы Рината Ахметова до войны оценивались в 20 миллиардов долларов. Из них только заводы в Мариуполе - в половину этой суммы, сообщил бизнесмен итальянскому телеканалу RAI.

По его словам, после начала вторжения заводы "были частично или полностью уничтожены или законсервированы". В Мариуполе хранилось на миллиард готовой продукции.

"Мы обязательно предъявим претензии против РФ с требованием возместить все убытки, причиненные российской военной агрессией", – сообщил миллиардер.

09:21 В Харькове этой ночью впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром, сообщают местные паблики.

Ждем официальных подтверждений.

С тех пор, как ВСУ отодвинули фронт на северо-восток, в Харькове практически прекратились обстрелы и начал курсировать общественный транспорт.

Но, как видим, город еще под угрозой обстрелов.

09:12 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России до 25 мая.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

09:11 Утром в Николаеве обстреляли Ингульский район. Из-за ракетного удара разрушено несколько частных домов.

09:10 Новая сводка разведки Британии посвящена Мариуполю:

- Несмотря на то, что войска РФ окружали Мариуполь более 10 недель, стойкое украинское сопротивление задержало возможность РФ получить полный контроль над городом.

- Оно привело к дорогостоящим потерям личного состава среди войск РФ.

- Пытаясь подавить сопротивление, РФ широко использовала вспомогательный контингент. Включая развертывание чеченских сил, которые, вероятно, состоят из нескольких тысяч бойцов, в основном сосредоточенных на Мариупольском и Луганском направлениях.

- Эти силы, вероятно, состоят как из отдельных добровольцев, так и из подразделений нацгвардии.

- Глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, осуществляет строгий личный надзор за развертыванием, а его двоюродный брат Адам Делимханов выполнял функции чеченского полевого командира в Мариуполе.

- Развертывание такого разрозненного контингента демонстрирует серьезные проблемы РФ с ресурсами в Украине и способствует разобщению командования, которое продолжает мешать операциям РФ.

08:41 После гибели ракетного крейсера "Москва" Россия может сделать флагманом Черноморского флота фрегат "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Крыма.

08:29 И еще по Мариуполю.

Близкий к Пентагону "Институт изучения войны" представляет ситуацию с "Азовсталью" как провал России.

Он заявляет, что Кремль пошел на "сделку" по мариупольскому заводу, чтобы отвлечь внимание от разгрома наступления в Белогоровке Луганской области.

Сдача в плен украинских военных, по мнению американских экспертов, вызвала негативную реакцию в России, поскольку в РФ "зрители ожидали, что российские войска уничтожат украинских защитников".

"Институт" предполагает, что по той же причине Кремль не пойдет на обмен защитников Мариуполя.

Отметим, что в Украине многие воспринимают ситуацию с "Азовсталью" совсем наоборот - как поражение Киева.

Более того, сами же украинские переговорщики признают, что никакой сделки с Кремлем по поводу Мариуполя не было, а гарнизон сдался лишь под одним условием - сохранения жизни и оказания медпомощи.

08:08 Механизма обмена защитников Мариуполя между Киевом и Москвой на данный момент нет. Об этом в комментарии The New York Times заявила нардеп Кира Рудык, принимавшая участие в переговорах с Россией.

"Мы хотим доставить их в третью страну, например в Турцию. Россия сейчас против. Но что еще мы можем сделать в такой ситуации? Придется продолжить переговоры", - сообщила Рудык.

Также нардеп не уверена, достаточно ли в Украине пленных для обмена с Россией.

Кира Рудык говорит, что Украина получила гарантии от Красного Креста и ООН, что со сдавшимися военными все будет в порядке. "Это была единственная причина, по которой мы согласились на это, потому что солдаты были готовы идти до конца", - сказала она.

Отметим, что сразу после выхода первых людей из "Азовстали" в Минобороны и на Банковой заявили, что их будут менять. Однако Россия этого не подтверждала. И теперь отсутствие механизмов обмена подтверждают и с украинской стороны.

Детально о перспективах обмена украинских военных мы рассказывали здесь.

08:07 Касаемо претензий Турции по поводу вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

"Блумберг" вчера опубликовал их длинный список, который многие восприняли как переговорную позицию Турции.

Однако, судя из текста статьи, конкретно голосования Анкары по финнам и шведам касается лишь первый вопрос - признание Рабочей партии Курдистана террористами в этих странах.

Остальное - по истребителям F-16 или снятие санкций с турецких закупок комплекса С-400 - это общий пакет вопросов к НАТО, не касающийся вступления Финляндии и Швеции.

08:05 Разрушенные частные дома в Днепре, на которые рухнули обломки сбитой российской ракеты.

08:02 По транспортному объекту в Днепре только что ударила российская ракета.

Объект инфраструктуры разрушен, сообщил губернатор Валентин Резниченко.

Вторую ракету ПВО сбила, обломки упали на частный дом, тоже есть разрушения и ранена женщина.

08:01 Временная поверенная США в Украине Кристина Квин дала первое интервью после возвращения в Киев.

Основное:

1. "Американских войск в Украине не будет, и это наша нынешняя позиция".

2. "На данном этапе мы не наблюдаем никаких признаков того, что Россия готова к применению этого [ядерного] оружия. И надеемся, что так будет и дальше".

3. "Мы будем поддерживать украинцев и дальше, однако участия в переговорах [с Россией] принимать не будем".

Квин также заявила, что США примут любое решение Украины завершению конфликта - на поле боя или за столом переговоров.

4. "Санкции не смогли остановить кровавые планы Путина, но мы убеждены, что они влияют". "Если они [санкции] еще не остановили Путина по состоянию на сегодняшний день, то мы уверены, что они по крайней мере его сдерживают".

При этом Квин говорит, что сейчас речи о снятии санкций вообще не идет, и говорить об этом можно будет лишь после полного вывода российских войск из Украины.

5. Сейчас Квин в Украине проводит встречи с украинскими чиновниками - повстречалась уже с "тремя десятками".

6. Киев стал более безопасным местом. Но Квин считает, что угроза ракетных ударов остается.

"Я, как и остальные украинцы, поставила себе приложение, извещающее о воздушной тревоге, мы всегда соблюдаем все меры безопасности, и как только звучит сигнал воздушной тревоги, мы сразу же идем в убежище", - рассказала дипломат "24 каналу".

08:00 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Основные моменты:

1. Противник наступает на Долгенькое - село на границе Харьковской и Донецкой областей, к западу от трассы Харьков-Ростов.

Отметим, что в РФ уже несколько дней заявляют о захвате Долгенького.

2. Под Лиманом враг пытается установить полный контроль над поселком Дробышево ("ДНР" вчера также отчиталась о его захвате).

Дробышево блокирует Лиман с севера.

3. Между Северодонецком и Бахмутом противник сосредоточил до 15 вертолетов для поддержки наступления.

4. Под Запорожьем враг готовится наступать на Орехов со стороны оккупированных Пологов.