Анализируем ситуацию на 84-й день войны.

Ситуация на фронте 18 мая

К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку - село в направлении Гоптовки, до которой по трассе 12 километров. Дальше начинается российская граница.

Как сообщил Генштаб, противник в приграничных с Россией районах пытается удержать занимаемые позиции и местами переходит в контратаки. Сегодня он снова атаковал Терновую - ближайший к российской границе пункт к западу от Волчанска, подконтрольного РФ.

Параллельно противник обстреливает недавно освобожденные села - Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

Вчера вечером сообщалось о мощном обстреле села Печенеги к востоку от Харькова. По нему проходит линия фронта, а также протекает Северский Донец, на правом берегу которого стоят ВСУ.

Под Изюмом противник ведет бои в районе Долгенького - села на границе Харьковской и Донецкой областей, к западу от трассы Харьков-Ростов. Отметим, что в РФ уже несколько дней заявляют о захвате Долгенького. Но украинская сторона это не подтверждает.

Под Лиманом армия РФ пытается установить полный контроль над поселком Дробышево ("ДНР" вчера также отчиталась о его захвате). Дробышево блокирует Лиман с севера.

Но основной накал сейчас идет вокруг Северодонецка и Лисичанска, которые РФ планирует окружить.

О ситуации на Северодонецком направлении Генштаб утром сообщал, что между Северодонецком и Бахмутом противник сосредоточил до 15 вертолетов для поддержки наступления. Вечером ВСУ заявили, что противник штурмовал Нижнее к югу от Лисичанска. И Катериновку к югу от Золотого.

По данным губернатора области Сергея Гайдая, сейчас больше всего от вражеских обстрелов страдают Северодонецк и села вокруг него, поскольку войска РФ пытаются подойти ближе к городу.

В "ЛНР" сегодня заявили, что воюют уже в городской черте Северодонецка. Отметим, что вчера украинский Генштаб сообщал о боях в районе Сиротино - это как раз южная оконечность Северодонецка.

В Горской и Попаснянской громадах противник хочет отрезать "дорогу жизни" Лисичанск-Бахмут, сообщил Гайдай. По данным Генштаба, в этом районе был штурм Катериновки.

Губернатор заявил, что войска РФ готовятся "дожимать" Луганскую область, стягивая в регион тысячи единиц техники.

В российских источниках заявляется о наступлении от Попасной в сторону Бахмута и взятии уже на территории Донецкой области поселка Пилипчатино. Рядом в Луганской области, по данным противника, захвачены Дружба и Врубовка. Также идет наступление в направлении трассы Луганск-Бахмут, контроль над которой позволил бы рассечь силы ВСУ с севера на юг.

Отметим, что все эти продвижения украинская сторона не подтверждает.

Однако, судя по комментариям губернатора области Сергея Гайдая и Генштаба ВСУ, признает, что ситуация на Луганщине крайне сложная.

Противник стремится там окружить группировку украинских войск.

О сложной ситуации говорят "Стране" и украинские военные, которые находятся в этом регионе. Они сообщают о больших потерях и о наступлении крупных сил противника.

Теперь донецкое направление.

Под Авдеевкой противник, по данным Генштаба ВСУ, вел наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовка, "понес потери, отступил". Штурмовые действия россиян против Новобахмутовки и Веселого, как пишет Генштаб, были безуспешными. На Кураховском направлении противник вел наступление в районе населенного пункта Победа.

Под Запорожьем противник готовится наступать на Орехов со стороны оккупированных Пологов, говорит украинский Генштаб. При этом россияне заявляют, что вчера отбили в этом районе атаку двух украинских механизированных батальонов.

Украина ее не подтверждает.

Что происходит на "Азовстали"

С утра данные об украинских военных, вышедших с "Азовстали" давали в Минбороны РФ и международные новостные агентства.

Так в российском Минобороны заявили, что за прошедшие сутки в плен сдались 694 украинских военных, в том числе 29 раненых.

Всего же с 16 мая, по данным МО РФ, сдались в плен 959 украинских военных, в том числе 80 раненых. Из них 51 раненого поместили в больницу Новоазовска (территория подконтрольная "ДНР").

Куда вывезли остальных не сообщалось, но раньше появилась информация, что их перевозят в Еленовку под Донецк. Там расположен один из "фильтрационных лагерей" в "ДНР".

Фото раненых, вывезенных в больницу в "ДНР", опубликовали российские телеграм-каналы.

В Минобороны РФ опубликовали видео с выходом украинских военных с "Азовстали". На нем видно, как российские военные обыскивают вышедших, проверяют татуировки.

Украинская сторона по числу вышедших с "Азовстали" военных пока информацию не подтверждает.

Также сегодня последовала очередная серия заявлений из России и "ДНР", что "азовцев" на обмен отправлять не будут, а вот "обычных" военных, может быть, и обменяют.

"Глава ДНР" Пушилин заявил, что "суд решит судьбу сдавшихся с "Азовстали", а "нацистов ждет трибунал". А глава Чечни Кадыров сказал, что "военных можно обменять, но идейных бандеровцев менять нельзя, они должны быть наказаны по закону".

В Кремле же обозначили формулировки, что ситуация с военными с "Азовстали" это сдача в плен, а не их выход для дальнейшего обмена. Об этом сказал прессекретарь Путина Песков, отвечая на вопрос о заявлениях украинских властей о том, что это эвакуация. "Трактовка однозначная – они складывают оружие и сдаются в плен" - сказал Песков.

По поводу того, как из этого плена их спасти - вопрос. В Украине сегодня разгорелся скандал после того, как нардеп Кира Рудык заявила, что договоренностей по обмену гарнизона "Азовстали" между Киевом и Москвой на данный момент нет.

Об этом она сказала в комментарии The New York Times. В публикации ее представили, как депутата, "вовлеченного в процесс переговоров по "Азовстали".

"Мы хотим доставить их в третью страну, например в Турцию. Россия сейчас против. Но что еще мы можем сделать в такой ситуации? Придется продолжить переговоры", - сообщила Рудык.

Также она сказала, что не уверена, достаточно ли вообще в Украине пленных для обмена с Россией.

По ее словам, Украина получила гарантии от Красного Креста и ООН, что со сдавшимися военными все будет в порядке. "Это была единственная причина, по которой мы согласились на это, потому что солдаты были готовы идти до конца", - сказала Рудык.

На эти высказывания резко отреагировали в Офисе президента.

Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что Рудык не имеет никакого отношения к переговорному процессу, поэтому не может знать никаких подробностей. Он сообщил, что она "откровенно лгала" журналистам, "выдавая себя за местного Бонда!.

"С самого начала войны мы видим парад тщеславия со стороны определенных политиков. Кто-то создает отдельные селфи-батальоны с автоматами. Кто-то ревниво приписывает себе любую помощь, брендируя партийным пакетом с гуманитаркой. Кто-то постоянно говорит, что все положительное происходит сейчас только потому, что «при его каденции…". Такое поведение - полное непонимание времени, настроений и процессов, которые происходят в обществе. Но люди все видят", - написал Подоляк.

Рудык ответила на этот выпад. И написала в соцсети, что она действительно не имеет отношения к переговорам и что в статье Нью-Йорк Таймс об этом и не говорилось.

При этом к посту в Facebook она прикрепила скриншот своего комментария газете, где сама же выделила фразу о том, что она "вовлечена в переговоры по Азовстали".

Отметим также, что резкое заявление Подоляка касалось не только Рудык, но и, очевидно, Петра Порошенко. Кстати, на его канале Прямой уже появляются эксперты, которые начинают качать "зраду" по поводу "Азовстали". Они говорят, что украинские военные попали в плен, а украинские власти боятся в этом признаться, называя произошедшее "эвакуацией".

Также появилась информация, что в переговорах по выводу украинских военных с "Азовстали" участвует нардеп Верховной Рады Украины Александр Ковалев. Об этом сообщил российский военкор Александр Сладков.

Ковалев - ветеран войны в Афганистане, бывший десантник, который был избран по мажоритарному округу с Донецкой области и входил в группу "Довира", но недавно из нее вышел.

Ковалев косвенно подтвердил участие в переговорах - написав в Facebook о спасении жизней 900 человек (примерно столько вышло с Азовстали).

Харьков снова под огнем. Обстрелы 18 мая

В Харькове этой ночью впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. Как выяснилось, в результате попадания российского снаряда дотла выгорел частный дом. Пожар вспыхнул в районе поселка Жуковского около полуночи 18 мая. Раненых нет, людей в доме не было, сообщили спасатели.

Также во время сегодняшнего обстрела в Киевском районе Харькова пострадало здание областного подразделения ГСЧС и многоэтажка рядом.

Из-за пожара полностью уничтожены несколько пожарных машин. Пострадавших не было.

Харьков после обстрела 18 мая

А вот видео квартиры из дома, поврежденного обстрелом. Видно, что после попадания в ней остались только стены.

Утром по транспортному объекту в Днепре ударила российская ракета. Вторую ракету ПВО сбила, обломки упали на частный дом, была ранена женщина. Вот фото частных домов в Днепре, на которые рухнули обломки ракеты.

Повреждения в Днепре после обстрела РФ 18 мая

Сегодня стало известно, что в результате вчерашнего удара по поселку Десна в Черниговской области погибли 11 человек. Еще 14 - ранены.

Напомним, что 17 мая рано утром российские войска из авиации выпустили четыре ракеты по поселку Десна, две из них попали в здание. Как сообщалось, был обстрелян учебный центр ВСУ. Советник главы МВД Антон Геращенко публиковал видео последствий этого обстрела.

Сегодня под ударом снова была Одесская область. Били с Черного моря. Существенных разрушений и пострадавших в результате удара нет. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

При этом днем представитель МИД РФ Мария Захарова заявили, что Украина якобы разместила средства ПВО на территории Одесской киностудии.

Возможно, это заявление стоит расценивать как то, что Одесская киностудия в понимании армии РФ теперь тоже может стать "военным объектом" и вероятной целью для удара.

В Константиновке от обстрела РФ сегодня пострадала комплексная спортивная школа для детей.

Школа в Константиновке после обстрела

В Авдеевке в результате ночного обстрела фосфорными боеприпасами дотла выгорела школа №1, повреждены три дома. Обошлось без жертв.

Прогнозы и поставки оружия

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай считает, что летом ВСУ могут пойти в контрнаступление, и войска РФ уже готовятся к этому, окапываясь в Сватово и Старобельске.

"В конце июня - начале июля украинское войско может пойти в контрнаступление. Россияне к этому готовятся в Старобельске и Сватово", - написал Гайдай в Telegram-канале. По его словам, все захваченные противником территории Луганской области ожидает деоккупация.

В России же так не считают. Помимо победных реляций относительно "Азовстали", Москва стала активно развивать тему современного оружия, применяемого в Украине.

Например - лазерного. Как заявил вице-премьер России Юрий Борисов, речь идёт о лазерном комплексе "Задира", который может физически поражать цели на расстоянии до 5 км.

Также по российским телеграмм-каналам расходится видео, где, как утверждается, российский дрон-камикадзе «Куб» бьет по украинской батарее британских гаубиц М777.

Правда, по самой гаубице не попали. Но интересен сам факт использования россиянами барражирующих боеприпасов. Пишут, что это произошло на линии фронта в Запорожской области, где вчера было боестолкновение с украинской бронетехникой.

К слову, украинская армия также использует барражирующие боеприпасы - американские Switchblade и польские Warmate. На подходе - поставки американских Phoenix Ghost.

Тема оружия для Украины стала главной на сегодня для Германии.

Между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт произошел разговор на повышенных тонах из-за затягивания передачи Украине семи зенитных самоходных установок Gepard, пишет издание Welt.

Поставка немецких танков и самоходных установок Gepard была обещана федеральным правительством Германии еще в конце апреля, но с тех пор прогресса нет.

"Кулеба требовал быстро организовать поставки обещанных вооружений или признать, что тема не обсуждается. Это был трудный разговор, в котором Кулеба по-настоящему разозлился", - пишет Welt. Ламбрехт на это ответ заявила, что поставка не имеет смысла из-за отсутствия боеприпасов.

"Нехорошо обещать что-то, зная, что этого нет", - ответил Кулеба.

Параллельно критикуют немецкую власть и сами немецкие политики. Глава оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца из-за неспешности в предоставлении вооружений Украине. "В федеральном правительстве явно есть стратегия или по крайней мере тактика задержек", - сказал Мерц в эфире телеканала RTL.

Ряд интересных комментариев прозвучали от временной поверенной США в Украине Кристины Квин. В первом интервью после возвращения в Киев она рассказала следующее:

1. "Американских войск в Украине не будет, и это наша нынешняя позиция".

2. "На данном этапе мы не наблюдаем никаких признаков того, что Россия готова к применению этого [ядерного] оружия. И надеемся, что так будет и дальше".

3. "Мы будем поддерживать украинцев и дальше, однако участия в переговорах [с Россией] принимать не будем".

Квин также заявила, что США примут любое решение Украины завершению конфликта - на поле боя или за столом переговоров.

4. "Санкции не смогли остановить кровавые планы Путина, но мы убеждены, что они влияют". "Если они [санкции] еще не остановили Путина по состоянию на сегодняшний день, то мы уверены, что они по крайней мере его сдерживают".

При этом Квин говорит, что сейчас речи о снятии санкций вообще не идет, и говорить об этом можно будет лишь после полного вывода российских войск из Украины.

То есть пока никаких признаков того, что из конфликта кто-то планирует выходить, нет. Хотя, американский посол и сказала, что США примут любое решение Украины, в том числе и закончить войну за столом переговоров.

Но пока о переговорах никто не говорит. Наоборот - говорят о том, что они зашли в тупик. Причем обе стороны тупик поясняют примерно одинаково - их противник полагает, что еще может одержать военную победу, а потому и не хочет идти на компромиссы.

Россия, тем временем, продолжает давать понять, что намерена присоединить к себе захваченные территории. Вице-премьер России Хустунллин, которого похоже назначили ответственным за экономику подконтрольных РФ регионов Украины, сегодня вслед за Херсоном посетил Мелитополь. Сказал, что на всех этих территориях планируется запустить "максимальный оборот рубля", а в Запорожской области жители уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях.

Он сказал, что приехал в Мелитополь, чтобы оказать максимальную помощь в "интеграции Запорожской области с РФ" и сказал о ее "больших перспективах в дружной российской семье".

Также он сказал, что Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию Украине, если за нее будут платить.