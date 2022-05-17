Утром во вторник, 17 мая, войска РФ нанесли ракетные удары по Черниговской области. Об этом в сообщил губернатор региона Вячеслав Чаус.

"Рано утром враг нанес ракетные удары по селу Десна. Там работают спасатели, правоохранительные органы. Предварительно, есть погибшие и много раненых", - сказал губернатор.

Подробности Чаус обещает сообщить позже.

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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