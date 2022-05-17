Телеграм-канал "Политика Страны" подытожил, что известно по поводу "Азовстали".

1. Украинское командование приняло решение прекратить сопротивление на Азовстали, чтоб сохранить жизни украинских военных. "Был отдан приказ командирам подразделений, которые находятся на "Азовстали", сберечь жизни личного состава", - заявляет Генштаб.

2. Первый этап прошёл сегодня. С Азовстали вышли 264 военных, которых сейчас разместили на территории "ДНР": 53 раненных в больнице в Новоазовске, 211 - в Еленовке. Далее таким же образом выведут и остальных (российская сторона говорит о 2227 людях, которые находились в подвалах комбината).

3. Далее, как заявляют замминистра обороны Украины Анна Маляр и Генштаб ВСУ, они будут обменены на российских военнопленных. Но сроки обмена не называются.

4. Российская сторона об обмене пока ничего не говорит. Украинских военных в российских СМИ называют пленными, а произошедшее - сдачей в плен. Украинская сторона выражение "сдача в плен" старается избегать. Но, очевидно, что если есть планы менять "азовцев" на российских пленных, то они должны иметь аналогичный статус. То есть речь идёт не о процедуре "экстракшен", которую просила ранее украинская сторона, так как украинских военных вывезли не в третью страну, а на подконтрольную противнику территорию.

5. После того, как "Азовсталь" покинет последний украинский военный битва за Мариуполь будет считаться законченной. Что уже в российских СМИ преподносится как огромная победа и, возможно, станет поводом для "зрады" в Украине. В тоже время очевидно, что в условиях, когда военная деблокада города невозможна, альтернатива прекращению сопротивления была только одна - гибель всего гарнизона. Украинское военное и политическое руководство выбрало сохранение жизни военных. Получив, возможно, обещания по обмену (хотя пока, повторимся, это официально российская сторона не подтверждает). Но обмен - это будет уже отдельная история.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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