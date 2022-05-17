"Украинские герои нужны Украине живыми". Зеленский о ситуации с эвакуацией военных с "Азовстали"
Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В нем он рассказал о ситуации с украинскими военными на заводе "Азовсталь".
Зеленский сообщил, что работа по спасению жизней украинских военных требует деликатности и времени.
"Украинские герои нужны Украине живыми", - сказал Зеленский и больше не привел никакой конкретики.
Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Новоазовск с завода "Азовсталь" вывезены 53 тяжелораненых украинских военных. Ещё 211 лиц отвезли в Еленовку. Оба города находятся на подконтрольной "ДНР" территории.
Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.
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